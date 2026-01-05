شناسایی عاملان تحریک به اغتشاش در فضای مجازی همدان

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه پلیس، سرهنگ "محمد باقر زارعی" روز دوشنبه در تشریح این خبر گفت: با تلاش شبانه روزی کارشناسان این پلیس پیرامون رصد فضای مجازی، همکاران ما موفق شدند سه نفر از افرادی که با ایجاد کانال و گروه در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی اقدام به تحریک و فریب افراد به ویژه قشر جوان و نوجوان جهت حضور و انحراف اعتراضات به اغتشاش و آشوب نقش داشتند را شناسایی کنند.

وی افزود: در این راستا هماهنگی های لازم با دستگاه قضایی انجام شده و این افراد پس از تکمیل تحقیقات و بررسی های لازم به همراه پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

رییس پلیس فتای انتظامی استان همدان با ا اشاره به شناسایی تعداد قابل توجهی از دنبال کنندگان صفحه اینستاگرامی و تلگرامی این گونه افراد معاند؛ گفت: از والدین تقاضا داریم تا نظارت کامل بر رفتار فرزندان خود به ویژه در فضای مجازی داشته باشند تا در دام این افراد نیفتند.