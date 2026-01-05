صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شناسایی عاملان تحریک به اغتشاش در فضای مجازی همدان

رییس پلیس فتای استان همدان از شناسایی و دستگیری سه نفر از عاملان اصلی تحریک افراد به اغتشاش در فضای مجازی در همدان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۵۰۰۹۷
| |
1230 بازدید
شناسایی عاملان تحریک به اغتشاش در فضای مجازی همدان

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه پلیس، سرهنگ "محمد باقر زارعی" روز دوشنبه در تشریح این خبر گفت: با تلاش شبانه روزی کارشناسان این پلیس پیرامون رصد فضای مجازی، همکاران ما موفق شدند سه نفر از افرادی که با ایجاد کانال و گروه در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی اقدام به تحریک و فریب افراد به ویژه قشر جوان و نوجوان جهت حضور و انحراف اعتراضات به اغتشاش و آشوب نقش داشتند را شناسایی کنند.

وی افزود: در این راستا هماهنگی های لازم با دستگاه قضایی انجام شده و این افراد پس از تکمیل تحقیقات و بررسی های لازم به همراه پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

رییس پلیس فتای انتظامی استان همدان با ا اشاره به شناسایی تعداد قابل توجهی از دنبال کنندگان صفحه اینستاگرامی و تلگرامی این گونه افراد معاند؛ گفت: از والدین تقاضا داریم تا نظارت کامل بر رفتار فرزندان خود به ویژه در فضای مجازی داشته باشند تا در دام این افراد نیفتند.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
همدان پلیس فضای مجازی اغتشاش اعتراضات آشوب دستگیری
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بی‌اعتنایی مردم و کسبه ساری به فراخوان اعتصاب
درخواست مجلس برای نظارت بر پیام‌رسان‌های خارجی
شناسایی عوامل انتشار اخبار جعلی در اینستاگرام
واکنش آذری جهرمی به اعتراضات و اغتشاشات اخیر
اعتراض مسالمت‌آمیز در ایران پذیرفته است / آمریکا بداند این «تو بمیری» از آن «تو بمیری‌ها» نخواهد بود
دادستان کل کشور: پیگیر حق عامه مردم هستیم
اعلام موضع پلیس درباره تیراندازی در تجمع هفشجان
دعای مهران غفوریان برای مردم ایران در شرایط اخیر + عکس
اعتراف متهمان به قصد حمله به اماکن نظامی در قزوین
بازداشت عامل آتش‌زدن مأمور پلیس در شیراز
اظهارات مداخله‌جویانه نتانیاهو درباره حوادث اخیر ایران
هشدار سردار رادان به پدر و مادرها در شرایط خاص کشور
کشف سلاح و مهمات از مخفیگاه اغتشاشگران در تهران
دستگیری یک فرد وابسته به موساد در تهران
دستگیری فرد مسلح پیش از آشوبگری در اعتراضات دزفول
حاج‌علی‌اکبری: تفکیک معترضان ضروری است
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم
آیت‌الله نوری همدانی به یاری مردم درآمد
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
توضیح قاضی دادگستری درباره پارک = پنچری
کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!
ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد افزایش داده است/ احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سه ماهه اول ۲۰۲۶ وجود دارد!
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند
بیانیه فوری ونزوئلا درباره حمله آمریکا
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۲ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۵ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۲ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۴ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
tabnak.ir/005fDl
tabnak.ir/005fDl