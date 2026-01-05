نماینده روسیه در شورای امنیت: آمریکا قاضی جهانی نیست
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی تجاوز آمریکا به ونزوئلا لحظاتی پیش با سخنرانی رئیس دورهای شورای امنیت آغاز شد.
نماینده سازمان ملل در بیانیهای که به نقل از «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل قرائت کرد، تاکید کرد که در جریان تهاجم سوم ژانویه آمریکا به خاک ونزوئلا، قوانین بینالمللی رعایت نشده است.
وی در ادامه با اشاره به بازداشت «نیکولاس مادورو» رئیسجمهور ونزوئلا و همسرش «سیلیا فلورس» عنوان کرد: «آنچه که نامشخص است، آینده نزدیک ونزوئلا است. من نگران تشدید اوضاع و بیثباتی در این کشور، تاثیر احتمالی آن بر منطقه و همچنین روالی که ممکن است در روابط میان کشورها ایجاد کنم، هستم.»
نماینده کلمبیا نیز در این جلسه با اقدام یکجانبه آمریکا علیه ونزوئلا مخالفت کرد و گفت: « ما (کلمبیا) با هرگونه اقدام نظامی یا هراقدامی که باعث وخیمتر شدن اوضاع یا به خطر افتادن جان غیرنظامیان منجر شود، مخالف هستیم.»
وی در ادامه گفت: «ما خواهان کاهش تنشها و عدم توسل به زور هستیم. اقدامات یکجانبه که خلاف قوانین بینالمللی هستند، باعث به خطر انداختن ثبات منطقه میشوند.»
«واسیلی نبنزیا» نماینده روسیه در جلسه شورای امنیت گفت: «تهاجم علیه رهبر ونزوئلا که با مرگ دهها تن از شهروندان ونزوئلا و کوبا همراه بود، در چشم بسیاری از افراد هشداری است که بازگشت به عصر بیقانونی و سلطهطلبی آمریکا با استفاده از زور، آشوب و بیقانونی را نشان میدهد. این مسئله بسیاری از کشورها و مناطق در جهان را تحت تاثیر قرار میدهد. هیچتوجیهی برای اقداماتی که آمریکا در کاراکاس انجام داد، وجود ندارد.»
وی در ادامه با اشاره به ربوده شدن نیکولاس مادورو و همسرش توسط آمریکا از ایالات متحده خواست تا فورا رئیسجمهور مشروع این دولت مستقل و همسرش را آزاد کند.
نبنزیا گفت: «هرگونه مشکل میان آمریکا و ونزوئلا درست همانطور که در منشور سازمان ملل آمده باید از طریق گفتوگو حلوفصل شود.»
نماینده روسیه تاکید داشت که نمیتوان به آمریکا اجازه داد که خود را قاضی جهانی معرفی کند که اجازه تهاجم به دیگر کشورها، برچسب مجرمانه زدن به دیگران و اعمال مجازات بدون درنظر گرفتن اصول قوانین بینالمللی را داشته باشد.
نبنزیا همچنین تاکید داشت: «آمریکا حتی تلاش نکرده که اهداف واقعی خود را از عملیات مجرمانهاش مخفی کند که شامل کنترل خودسرانه بر منابع طبیعی ونزوئلا و پیشبرد جاهطلبیهای هژمونیک خود است.»
از سوی دیگر، «مایک والتز» نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل در این نشست بار دیگر به تکرار ادعای آمریکا پرداخت و گفت که اقدام این کشور علیه ونزوئلا و شخص نیکولاس مادورو «جنگ» یا «اشغال» نبوده و تنها عملیاتی برای اجرای قانون بوده است.
وی مدعی شد: «همانطور وزیر خارجه (مارکو) روبیو گفت، جنگی علیه ونزوئلا و مردمش در جریان نیست. ما کشوری را اشغال نکردهایم. این عملیات اجرای قانونی بوده در راستای پیشبرد کیفرخواست قانونی که دههها در آمریکا وجود داشته، انجام گرفته است.»