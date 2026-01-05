صفحه خبر لوگوبالا تابناک
کشف سلاح و مهمات از مخفیگاه اغتشاشگران در تهران

تعدادی از عوامل ایجاد ناامنی و اغتشاش در تهران دستگیر شده‌اند؛ پلیس می‌گوید که از مخفیگاه آنان مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات کشف کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، با اقدامات ویژه اطلاعاتی و اشراف کامل عملیاتی، مأموران سازمان اطلاعات پلیس پایتخت از مخفیگاه تعدادی از متهمان دستگیرشده در اغتشاشات چند روز اخیر تهران، مقادیر قابل توجهی سلاح، مهمات و ملزومات ساخت بمب‌های دست‌ساز کشف و ضبط کردند.

پلیس با بیان اینکه این کشفیات نشان‌دهنده برنامه‌ریزی عناصر دستگیرشده برای ایجاد ناامنی و اخلال در نظم عمومی بوده است می‌گوید که این اقدام قاطع و پیش‌دستانه در راستای تأمین امنیت پایدار شهروندان و برخورد بدون اغماض با عوامل ناامن‌کننده بوده و از سوی دیگر اقتدار، هوشمندی و آمادگی کامل پلیس در مقابله با هرگونه تهدید امنیتی را نشان می‌دهد.
امرور صبح هم پلیس از دستگیری عامل موساد در بین اغتشاشگران خبر داد که متهم به صراحت از دستورات عوامل مستقر در سازمانی در آلمان برای ساخت تجهیزات و شرکت در اغتشاشات می‌گفت.

فرمانده کل انتظامی کشور سردار احمدرضا رادان می‌گوید که مأموران اقدام به دستگیری‌های هدفمند لیدرهایی کرده‌اند که در فضای مجازی و در صحنه تجمعات اقدام به تحریک مردم می‌کردند؛ آن هم در قبال دریافت دلار!

