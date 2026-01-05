صفحه خبر لوگوبالا تابناک
مدارس تهران ۲ روز غیرحضوری شد

کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران از تعطیلی مهدکودک و پیش دبستانی ها و مجازی شدن کلاس درس مدارس همه مقاطع تحصیلی استان به استثنای شهرستان های رباط کریم، فیروزکوه، دماوند و پردیس برای سه شنبه و چهارشنبه ۱۶ و ۱۷ دی ماه خبر داد و گفت: امتحانات به صورت حضوری برگزار و اجرای طرح زوج و فرد نیز طی ۷۲ ساعت آینده از درب منزل اجرا می شود.
مدارس تهران ۲ روز غیرحضوری شد

کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران از تعطیلی مهدکودک و پیش دبستانی ها و مجازی شدن کلاس درس مدارس همه مقاطع تحصیلی استان به استثنای شهرستان های رباط کریم، فیروزکوه، دماوند و پردیس برای سه شنبه و چهارشنبه ۱۶ و ۱۷ دی ماه خبر داد و گفت: امتحانات به صورت حضوری برگزار و اجرای طرح زوج و فرد نیز طی ۷۲ ساعت آینده از درب منزل اجرا می شود.

به گزارش تابناک از کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران، اعلام شد: برای سه شنبه و چهارشنبه ۱۶ و ۱۷ دی ماه مهدکودک و پیش دبستانی های استان تهران جز شهرستان های فیروزکوه و رباط کریم، پردیس و دماوند تعطیل و کلاس درس همه مقاطع به صورت غیرحضوری و مجازی برگزار شود. 

در ادامه این مصوبات اعلام شد: کلیه فعالیت های ورزشی استان در فضای باز ممنوع و مادران دارای فرزند پیش دبستانی، مهدکودک و مقطع ابتدایی با نظر مدیران می توانند از دورکاری استفاده کنند. 

 کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران مصوب کرد: طبق مصوبه تردد کلیه کاميونها و وسایل نقلیه سنگین در سطح شهر   به استثنای وسایل مربوط به  حمل مواد غذایی، دارویی، سوخت، ناوگان حمل بتن که در سامانه پلیس ثبت نام کرده اند و با مجوز پلیس راهور تهران بزرگ، اجازه تردد داشته و دارای معاینه فنی معتبر بوده و دودزا نباشند، ممنوع  گردید. 

بر اساس مصوبات، اکیدا توصیه شد: افراد دارای بیماری زمینه ای، تنفسی از تردد در فضای باز خودداری کنند و از روشن ماندن اتوبوس‌ها و مینی‌بوسها در پایانه‌ها و توقف گاه‌های شرکت واحد جلوگیری شود و پلیس راهور از تردد خودروهای دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامه‌ها و اقدامات مدیریت ترافیک و به‌روزرسانی و نصب دوربین‌های هوشمند با جدیت دنبال شود. 

 کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران در ادامه از اجرای طرح زوج و فرد در پایتخت برای ۷۲ ساعت آینده خبر داد و عنوان کرد: این طرح از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه(پنجشنبه ۱۸ دی ماه تا ساعت ۱۳:۳۰) از درب منازل در تهران اجرامی‌گردد،  لازم به ذکر است که( برای اجرای این  طرح اتوبوس و مینی بوس های درون شهری و خوروهای امدادی، وسائط نقلیه انبوه بر و سرویس های مدارس دارای مجوز مستثنی هستند)، ضمنا کسانی که پیش تر نسبت به خرید طرح اقدام نموده اند به صورت روزانه ، ماهیانه و سالانه مکلف به تبعیت از مصوبات کارگروه هستند. 

بر اساس مصوبات،  اطلاع‌رسانی گسترده درباره توصیه‌های بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا، کاهش سفرهای غیرضروری و استفاده کمتر از خودروهای شخصی انجام و جلوگیری از پسماندسوزی و سوزاندن شاخ‌وبرگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداری‌ها و حریم شهرها صورت گیرد، همچنین، دانشگاه‌های علوم پزشکی استان اقدامات لازم درباره خودمراقبتی و توصیه‌های بهداشتی را انجام دهند و نظارت برواحدهای آلاینده و نوع سوخت نیروگاه‌ها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیت‌های عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان ممنوع است. 

 بنا برمصوبات، برای ۴۸ ساعت آینده از ۱۶ تا۱۷ دی ماه نیز همچنان صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع و برای روز پنج شنبه ۱۸ دی ماه تا ساعت ۱۳:۳۰ اجرا می شود، همچنین، فعالیت تولید واحدهای آسفالت و شرکت های سیمان تهران و شمال به جز خطوط فاقد آلایندگی و بخش های تولید کننده گرد و غبار معادن شن و ماسه به استثنای فیروزکوه متوقف خواهد بود. 

مدارس آلودگی هوا تهران تعطیل غیرحضوری
