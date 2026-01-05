صفحه خبر لوگوبالا تابناک
دستور جدید رئیس‌جمهور برای پرداخت کالابرگ

وزیر رفاه در حالی که دو روز پیش از آغاز اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و پرداخت ۴ میلیون تومان اعتبار به حساب ۸۰ میلیون نفر خبر داد، شب گذشته، مسعود پزشکیان- رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت، دستور داد این اعتبار به همه مردم و دهک‌های اقتصادی پرداخت شود.
کد خبر: ۱۳۴۹۹۷۷
| |
14031 بازدید
|
۸
با آغاز اجرای سیاست جدید کالابرگ الکترونیک از هفته آینده در راستای «حفظ قدرت خرید مردم»، قرار شد تا اعتبار ماهانه یک میلیون تومان به همه مردم فارغ از دهک‌بندی آنها تخصیص یابد و براین اساس،‌ مجموعاً چهار میلیون تومان برای چهارماه دی، بهمن، اسفند سال جاری و فروردین سال آینده به صورت یکجا و اعتباری برای هر نفر به حساب خانوارها واریز می‌شود. با این اقدام، مردم از هفته آینده (۲۰ دی) می‌توانند بدون پرداخت وجه نقد، ۱۱ قلم کالای اساسی خود را از فروشگاه‌ها دریافت کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا،‌ طبق این سیاست که با هدف تبدیل نااطمینانی در بازار کالاهای اساسی به تغییرات محدود قابل برنامه‌ریزی برای تولیدکنندگان، ایجاد ثبات دوره‌ای قیمت‌ها و جلوگیری از شکاف رانتی نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد و انتقال کامل منافع یارانه‌ای به مصرف‌کننده نهایی اجرا می‌شود، یارانه‌ کالای اساسی از ابتدای زنجیره که تاکنون به واردکنندگان و برخی تولیدکنندگان داده می‌شد، به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود و مردم از این پس، به‌صورت ماهانه، به ازای هر نفر مبلغ یک میلیون تومان دریافت می‌کنند. 

از زمان اعلام این خبر،‌ برخی مخاطبان ایسنا با ارسال نظراتی در مورد نحوه اجرای طرح،‌ درمورد نحوه استعلام مشمولیت کالابرگ، اثر تورم بر ارزش یارانه و ... سوالاتی را مطرح کرده‌اند که به برخی از این سوالات پاسخ داده می‌شود که در ادامه می‌خوانید:‌

ـ از کجا بفهمیم کالابرگ به ما تعلق می‌گیرد؟

استعلام اعتبار از طریق اپلیکیشن «شما»، پیام‌رسان «بله» و کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* و صندوق‌های فروشگاهی امکان‌پذیر است.

ـ بنده ۵ سال پیش بازنشسته شدم ولی از هیچ یارانه دولتی بهره‌مند نبودم. بر چه اساس گفته شده که بازنشسته‌ها فارغ از دهک درآمدی مشمول هستند؟

براساس سیاست جدید دولت و مجلس، یارانه‌ کالای اساسی از ابتدای زنجیره که به واردکنندگان و برخی تولیدکنندگان داده می‌شد، به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود و مردم از این پس به‌صورت ماهانه، به ازای هر نفر مبلغ یک میلیون تومان دریافت می‌کنند.

با این وجود، علی رغم سوالات مطرح شده از سوی برخی بازنشستگان، مبنی بر اینکه آیا این قشر نیز مشمول دریافت کالابرگ می‌شوند یا خیر، یعقوب اندایش- معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا،‌ مجددا تاکید و اعلام کرد که «کلیه کارمندان و بازنشستگان بدون نظر گرفتن دهک بندی، مشمول دریافت کالابرگ الکترونیکی می شوند.»

ـ امیدوارم این مبلغ یارانه هم مثل یارانه ۴۵ هزار تومانی ارزش خود را از دست ندهد.

وزیر رفاه در همین راستا دو روز پیش در پاسخ به سوالی درباره نگرانی‌های مردم نسبت به تجربه حذف یارانه کالاهای اساسی و پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی گفت: با روش جدید، هم می‌توانیم وفور بیشتری از کالا داشته باشیم و هم این تضمین وجود دارد که اگر قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کرد، متناسب با آن، بتوانیم یارانه بیشتری پرداخت کنیم تا قدرت خرید خانوارها ثابت بماند. این هدف و ویژگی خاص این طرح است.

علاوه بر این نیز شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره طرح جدید بهبود معیشت مردم طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود «اولویت دولت، ایجاد ثبات دوره‌ای قیمت کالاهای اساسی است. در صورت تغییرات تدریجی قیمت‌ها مطابق مصوبات ستاد تنظیم بازار، دولت متعهد شده اعتبار کالابرگ در دوره‌های بعدی افزایش دهد. با این سازوکار، قدرت خرید خانوارها حفظ خواهد شد.»

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۸
دریا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
2
43
پاسخ
چطور شد .اعتبار از غیب رسید یا از ونزوئلا.
پاسخ ها
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
از اختلاف قیمت دلار 28000 تومانی و 70000 تومانی با نرخ جدید 132000 تومانی جدید بانک مرکزی
ناشناس
| Oman |
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
آقای رضا پس چرا چهار ماه واریز شده اگر از اختلاف ارز اومده؟؟؟ اون چهارماه از کجا واریز شده؟
ناشناس
| United States of America |
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
ارز نیمایی تک نرخی نشد بلکه ۵۲ درصد گران شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
1
15
پاسخ
ماهی 7 دلار.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
28
پاسخ
آیامیشود باکالابرگ، خودرو یا لوازم خانگی یا مسکن و داروهای مختلف خریدکرد؟ چرا هیچکس جلوی گرانیهای بسیاربسیاربسیارسنگین خودروها نمیگیرد؟ آخه با ماهی یک میلیون تومان میخواهید سرمردم رو شیره بمالید!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
15
پاسخ
چرا من اعتبار را هیچ کجا نمی بینم. کجا شارژ شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
14
پاسخ
روغن 80 شده 250
برنج 4 تومن
گوشت کیلیویی 2 تومن
مرغ 500 تومن

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ باشه
