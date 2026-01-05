اعلام مالیات بر ارزش افزوده و حداقل حقوق سال آینده

مجتبی یوسفی در جلسه علنی امروز دوشنبه (۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در تشریح گزارش کمیسیون تلفیق بودجه در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، گفت: برای سال آینده با توجه به تورم رسمی بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصدی، افزایش حقوق ۲۰ درصدی در بودجه دیده شده بود که به معنای کاهش قدرت خرید مردم است، از این جهت در بررسی دوباره لایحه بعد از نامه رئیس‌جمهور، بحث تفاهمی با پیشنهاد مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق، ضریب افزایش حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان از ۲۰ به ۲۱ تا ۴۳ به عنوان پیشنهاد کمیسیون تلفیق مورد تصویب قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وی افزود: در سال آینده به جهت توجه به معیشت کارمند و کارگر و بازنشسته و جبران بخشی از افزایش هزینه‌ها بر اساس تورم، افزایش حقوق بین ۲۱ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی معکوس به عنوان نظر کمیسیون و همراهی دولت به عنوان مصوبه لحاظ شود.

نماینده مردم اهواز در مجلس اظهار کرد: به عنوان مثال اگر کسی زیر ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد افزایش حقوق می‌شود ۴۳ درصد و اگر کسی دریافتی آن بیشتر از این رقم باشد، نهایتاً افزایش ۲۱ درصدی پیش خواهد رفت.

مالیات بر ارزش افزوده طبق مصوبه کمیسیون تلفیق برای سال آینده ۱۰ درصد خواهد بود

یوسفی در ادامه با اشاره به موضوع مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: یکی از نگرانی‌هایی که هم برای مردم به وجود آمده بود، بحث کاهش قدرت خرید خانوار و افزایش هزینه در موضوع افزایش مالیات ارزش افزوده از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد بود که البته در این موضوع نظرات متفاوتی وجود دارد چرا که بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی مردم معاف از مالیات هستند. اما برای نمایندگان دو نگرانی به وجود آمد؛ نگرانی از افزایش هزینه بر خانوار و از همه مهم‌تر نگرانی از افزایش هزینه تمام‌شده تولید یعنی حمایت از تولید و تولیدکننده و بیش از ۵ میلیون بازاریان و اصناف و کسبه‌ای که امروز در این شرایط بد اقتصادی گله‌مندند و باید به معیشت آن‌ها هم توجه شود.

وی تصریح کرد: از این جهت کمیسیون تلفیق و نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق به افزایش دو واحد درصدی یعنی افزایش ۱۰ به ۱۲ درصدی مالیات ارزش افزوده رأی مخالف دادند و فعلاً در این مرحله در کلیات است که باید مراحل تصویب نهایی آن در صحن علنی و در کمیسیون‌های تخصصی و در نهایت تبدیل به قانون شدن طی شود، ولی برای سال آینده بر اساس پیشنهاد کمیسیون تلفیق با تفاهمی که با دولت صورت گرفت، مالیات ارزش افزوده برای سال آینده ۱۰ درصد خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ افزود: در بخش فروش گندم به نرخ غیر یارانه‌ای، ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و به نوعی تأمین نان مردم پیش‌بینی شد.

یوسفی در ادامه درباره بنزین گفت: در کشور بیش از ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کنیم که حدود ۱۵ میلیون لیتر از پتروشیمی‌ها به پالایشگاه‌ها داده می‌شود و عددی حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتر بنزین وارد می‌شود و در نهایت عددی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر بر اساس نیاز مصرف فعلی که بین ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین است، لازم داریم که برای اینکه زندگی مردم دچار مخاطره نشود، منابع آن که ۵۴۸ هزار میلیارد تومان بود، پیش‌بینی شد.

نرخ ارز ترجیحی حذف شد

وی در ادامه به ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: نرخ ارز ترجیحی که دغدغه بسیاری از خانوارها، فعالین اقتصادی، تولیدکننده‌ها، مرغداران، دامداران و کشاورزان در بحث کود و نهاده است، یکی از نگرانی‌هایی که به وجود آمد این بود که ارز ترجیحی گفته می‌شد حذف شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرد: به صراحت می‌گویم که مجلس شورای اسلامی با همراهی دولت، ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها، افزایش هزینه برای خانوار و کاهش قدرت خرید خانوار برای سال آینده پیش‌بینی کرد و همچنین ارز مورد نیاز برای دارو که مبنای ریالی آن ۷۲ هزار میلیارد تومان است.

یوسفی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی در سه بخشی که دغدغه مردم بود برای واردات بنزین، خرید گندم و ارز ترجیحی، منابع برای سال آینده پیش‌بینی کرده ولی بناست در جزئیات با دولت به تفاهم برسیم، به گونه‌ای که یارانه به ذی‌نفع نهایی یعنی مردم برسد و تصمیمات خلق‌الساعه گرفته نشود.

وی در ادامه با اشاره به تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو، گفت: منابع ارزی تأمین شده و ما در تأمین ارز مشکلی نداشتیم؛ تا پایان آذرماه، ۱۰ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی و دارو اختصاص پیدا کرده است.

نماینده مردم اهواز در مجلس خاطرنشان کرد: در موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده و برای سایر صندوق‌ها نیز مرحله سوم همسان‌سازی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین موضوعاتی مانند وام ازدواج، جوانی جمعیت و فرزندآوری نیز در بررسی جزئیات بودجه دنبال خواهد شد تا دغدغه‌ای برای مردم ایجاد نشود.