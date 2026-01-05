صفحه خبر لوگوبالا تابناک
آخرین وضعیت پرونده قتل خبرنگار ایرنا

وکیل مدافع اولیای دم «منصوره قدیری جاوید» خبرنگار ایرنا- که آبان ماه ۱۴۰۳ به قتل رسید ، گفت: برای اجرای حکم قصاص متهم، باید تفاضل دیه پرداخت می شد که تفاضل دیه نیز از بابت طلب مهریه تامین شد و پرونده به اجرای احکام ارسال شده است.
کد خبر: ۱۳۴۹۹۷۲
| |
2804 بازدید
|
۲

آخرین وضعیت پرونده قتل خبرنگار ایرنا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مجید اسدی، درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش گفت: حکم قصاص قاتل موکلم در دیوان عالی تایید شده بود که به اجرای احکام ارسال شده و فعلا در اجرای احکام است.

وی افزود: باید برای اجرای حکم، تفاضل دیه پرداخت می‌شد که از بابت طلب مهریه مرحومه، تفاضل دیه تامین شد.

وکیل اولیای دم مرحوم «منصوره قدیری جاوید» در پایان گفت: متهم نیز درخواست اعاده دادرسی حکم صادره را داده بود که اعاده دادرسی او در دیوان عالی کشور رد شد.

صبح روز شنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۳ «منصوره قدیری‌جاوید» خبرنگار ایرنا به دست همسرش به قتل رسید.

این پرونده ۱۹ اسفند در وقت فوق‌العاده در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی مهدی شجاعی رسیدگی شد. با اعتراض وکیل متهم، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و شعبه ۷ دیوان عالی کشور، حکم صادره را تایید کرد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
3
27
پاسخ
این چه قانون عصرحجری است تفاضل دیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
20
پاسخ
حرکت لاک پشتی دم و دستگاه قضا مردم رو بیچاره کرده.
