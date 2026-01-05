قالیباف طرح سوال از رئیسجمهور را نپذیرفت
محمدباقر قالیباف سؤال از رئیسجمهور را از ذوالنور تحویل نگرفت.
به گزارش تابناک؛ محمد باقر قالیباف سؤال از رئیسجمهور را از ذوالنور تحویل نگرفت.
گفتنی است؛ هنگام تحویل متن نامه سوال از رئیسجمهور، فاطمه محمد بیگی و تعدادی دیگر از نمایندگان ذوالنور را همراهی کردند؛ اما قالیباف سؤال را تحویل نگرفت.
مصطفی طاهری و حجت الاسلام نبویان جهت صحبت کردن و رایزنی با ذوالنور برای پرهیز از موضوع طرح سوال از رئیسجمهور وی را تا هیات رییسه همراهی کردند و در نهایت قالیباف در جواب ذوالنور سوال را تحویل نگرفته و به وی گوشزد کرده طرح سوال از رئیسجمهور باید سیستمی باشد.
چرا نگرفت؟ دلبخواهی که نیست
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
یک بار دیگه بخون
فاطمه محمد بیگی همونی نیست که با استامپ قرمز پای برگه استیضاح یکی از وزرا را انگشت زده بود؟ سوابق اجرایی و سازمانی ایشان چیست؟ چه نکته مثبت و کارنامه درخور توجه ای داشته اند که به مجلس ورود پیداکرده است؟ آیا واقعاً این مجلس عصاره فضائل ملت است ؟ آیا واقعاً این مجلس می تواند در راس امور باشد؟
آقای قالیباف چرا جلوی سوالات بحق نمایندگان رو میگیری مگر قسم نخوردی حافظ منافع مردم باشی ؟
