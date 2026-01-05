صفحه خبر لوگوبالا تابناک
قالیباف طرح سوال از رئیس‌جمهور را نپذیرفت

محمدباقر قالیباف سؤال از رئیس‌جمهور را از ذوالنور تحویل نگرفت.  
کد خبر: ۱۳۴۹۹۶۰
| |
25943 بازدید
|
۶

قالیباف طرح سوال از رئیس‌جمهور را نپذیرفت

به گزارش تابناک؛ محمد باقر قالیباف سؤال از رئیس‌جمهور را از ذوالنور تحویل نگرفت. 

گفتنی‌ است؛ هنگام تحویل متن نامه سوال از رئیس‌جمهور، فاطمه محمد بیگی و تعدادی دیگر از نمایندگان ذوالنور را همراهی کردند؛ اما قالیباف سؤال را تحویل نگرفت.

مصطفی طاهری و حجت الاسلام نبویان جهت صحبت کردن و رایزنی با ذوالنور برای پرهیز از موضوع طرح سوال از رئیس‌جمهور وی را تا هیات رییسه همراهی کردند و در نهایت قالیباف در جواب ذوالنور سوال را تحویل نگرفته و به وی گوشزد کرده طرح سوال از رئیس‌جمهور باید سیستمی باشد.

محمدباقر قالیباف طرح سوال مسعود پزشکیان رئیس جمهور ذوالنور مجلس شورای اسلامی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
19
60
پاسخ
چرا نگرفت؟ دلبخواهی که نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
گفته سیستمی بفرست
یک بار دیگه بخون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
14
57
پاسخ
فاطمه محمد بیگی همونی نیست که با استامپ قرمز پای برگه استیضاح یکی از وزرا را انگشت زده بود؟ سوابق اجرایی و سازمانی ایشان چیست؟ چه نکته مثبت و کارنامه درخور توجه ای داشته اند که به مجلس ورود پیداکرده است؟ آیا واقعاً این مجلس عصاره فضائل ملت است ؟ آیا واقعاً این مجلس می تواند در راس امور باشد؟
ناصر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
13
پاسخ
آقای قالیباف چرا جلوی سوالات بحق نمایندگان رو میگیری مگر قسم نخوردی حافظ منافع مردم باشی ؟
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
13
پاسخ
وفاق با نفاق دور هم جمع شدند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
1
7
پاسخ
قیمت ها افزایش بی‌سابقه گرفته روغن که دیگه خداتمن شد خخخ
