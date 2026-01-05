به گزارش تابناک؛ محمد باقر قالیباف سؤال از رئیس‌جمهور را از ذوالنور تحویل نگرفت.

گفتنی‌ است؛ هنگام تحویل متن نامه سوال از رئیس‌جمهور، فاطمه محمد بیگی و تعدادی دیگر از نمایندگان ذوالنور را همراهی کردند؛ اما قالیباف سؤال را تحویل نگرفت.

مصطفی طاهری و حجت الاسلام نبویان جهت صحبت کردن و رایزنی با ذوالنور برای پرهیز از موضوع طرح سوال از رئیس‌جمهور وی را تا هیات رییسه همراهی کردند و در نهایت قالیباف در جواب ذوالنور سوال را تحویل نگرفته و به وی گوشزد کرده طرح سوال از رئیس‌جمهور باید سیستمی باشد.