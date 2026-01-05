En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 1419
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۹۹۵۷
کد خبر:۱۳۴۹۹۵۷
4984 بازدید
نظرات: ۲
نبض خبر

ادعاهای مارکو روبیو درباره ونزوئلا و ایران + زیرنویس

مارکو روبیو وزیرامورخارجه آمریکا در مصاحبه‌ای درباره مواضع دلسی رودریگرز معاون رئیس جمهور ونزوئلا که رسماً به خواسته‌های آمریکا پس از بازداشت و ربایش نیکلاس مادورو «نه» گفته، تاکید کرد: «من بعد شما نمی توانید ونزوئلا را به یک مرکز عملیاتی برای ایران، روسیه، حزب الله، چین یا ماموران اطلاعاتی کوبا تبدیل کنید. شما نمی توانید بزرگترین ذخایر نفت جهان را تحت کنترل دشمنان ایالات متحده داشته باشید.‌‌.. ما به نفت ونزوئلا نیاز نداریم. ما نفت زیادی در ایالات متحده داریم. چیزی که ما اجازه نمی دهیم این است که صنعت نفت در ونزوئلا توسط دشمنان ایالات متحده کنترل شود. شما باید درک کنید: چرا چین به نفت ونزوئلا نیاز دارد؟ چرا روسیه به آن نیاز دارد؟ چرا ایران به آن نیاز دارد؟ آنها حتی در این قاره نیستند.‌‌.. ونزوئلا هیچ شباهتی به لیبی، عراق، افغانستان یا خاورمیانه ندارد - به جز عوامل ایرانی که از آنجا می‌روند و علیه آمریکا توطئه می‌کنند. اینها کشورهای غربی هستند. مردم باید از نسبت دادن سیب به پرتقال خودداری کنند.‌‌» با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر مارکو روبیو دلسی رودریگرز حمله آمریکا به ونزوئلا بازداشت مادورو آمریکا ونزوئلا نفت چین ایران روسیه
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
تملق رهبر اپوزیسیون ونزوئلا از ترامپ را ببینید
سخنرانی احساسی پسر مادورو در مجلس ملی ونزوئلا
اظهارات مداخله‌جویانه نتانیاهو درباره حوادث اخیر ایران
لحظات عملیات انتقال نیکلاس مادورو به دادگاه + زیرنویس
آمریکا به ملی‌پوش لژیونر ایران ویزا نداد/ گفتند مدارکت کامل است اما متاسفیم، اعتراض هم نکن!
تشکیل کمیته آزادی مادورو
سفیر ونزوئلا در ایران: از سرزمین خود دفاع خواهیم کرد
به جای یک بشکه نفت در آمریکا، می‌توانیم سه بشکه در ایران استخراج کنیم!
جزئیات بازداشت مادورو به روایت ترامپ + زیرنویس
سخنان خطرناک ترامپ درباره گام بعدی‌اش
سکوت نتانیاهو درباره مسئله حساس برای ایران+ زیرنویس
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
تصاویر جانورهای دلتا فورس که مادورو را ربودند
ادعاهای خطرناک وزیرخارجه آمریکا درباره ایران و ونزوئلا +زیرنویس
الگوی رفتاری وزیرخارجه ترامپ درباره ایران
«نه» معاون مادورو به ترامپ؛ آغاز موج بعدی حمله؟!
روبیو: رهبران دنیا التماس می‌کنند با ترامپ دست بدهند!
وزیرخارجه آمریکا: تحریم تا 5 سال دیگر اثر نخواهد داشت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۲
موسوی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
8
26
پاسخ
میگه مانفت زبادی داریم خیلی خوبه پس لطفاً از خاورمیانه تشریف ببرید !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
0
2
پاسخ
ما به نفت ونزوئلا نیاز نداریم. ما نفت زیادی در ایالات متحده داریم......خرابکاری که رییسش کرد رو میخواد پاک کنه علنا گفت نفت ونزوئلا برای ماست و عوض هزینه عملیات نظامی برش میداریم
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟