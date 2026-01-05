ادعاهای مارکو روبیو درباره ونزوئلا و ایران + زیرنویس

مارکو روبیو وزیرامورخارجه آمریکا در مصاحبه‌ای درباره مواضع دلسی رودریگرز معاون رئیس جمهور ونزوئلا که رسماً به خواسته‌های آمریکا پس از بازداشت و ربایش نیکلاس مادورو «نه» گفته، تاکید کرد: «من بعد شما نمی توانید ونزوئلا را به یک مرکز عملیاتی برای ایران، روسیه، حزب الله، چین یا ماموران اطلاعاتی کوبا تبدیل کنید. شما نمی توانید بزرگترین ذخایر نفت جهان را تحت کنترل دشمنان ایالات متحده داشته باشید.‌‌.. ما به نفت ونزوئلا نیاز نداریم. ما نفت زیادی در ایالات متحده داریم. چیزی که ما اجازه نمی دهیم این است که صنعت نفت در ونزوئلا توسط دشمنان ایالات متحده کنترل شود. شما باید درک کنید: چرا چین به نفت ونزوئلا نیاز دارد؟ چرا روسیه به آن نیاز دارد؟ چرا ایران به آن نیاز دارد؟ آنها حتی در این قاره نیستند.‌‌.. ونزوئلا هیچ شباهتی به لیبی، عراق، افغانستان یا خاورمیانه ندارد - به جز عوامل ایرانی که از آنجا می‌روند و علیه آمریکا توطئه می‌کنند. اینها کشورهای غربی هستند. مردم باید از نسبت دادن سیب به پرتقال خودداری کنند.‌‌» با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.