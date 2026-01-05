دلیل دستگیری همسر مادورو فاش شد!

برخلاف مادورو که پیشینه حرفه‌ای اندکی داشت، سیلیا فلورس در حقوق کار و جزا تخصص داشت و از هوگو چاوز رهبر و تعدادی از نظامیانی که در سال ۱۹۹۲ تلاش کردند کارلوس آندرس پرز رئیس جمهور را سرنگون کنند، حمایت قانونی کرد.

سیلیا فلورس در یک برنامه رادیویی معروف در سال ۲۰۲۳ تعریف کرد که ۳۰ سال پیش در یک رویداد مبارزاتی با یک جوان باهوش به نام نیکلاس مادورو آشنا شده و تصمیم گرفتند از آن زمان از هم جدا نشوند و واقعاً از هم جدا نشدند.

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ امروز سیلیا به همراه مادورو در یک عملیات نظامی آمریکایی دستگیر و به یک کشتی جنگی در دریای کارائیب منتقل و از آنجا با هواپیما به نیویورک منتقل شدند.

سیلیا فلورس کیست؟

فلورس در سال ۱۹۵۶ در شهر تیناکیو در ایالت کوخیدس در مرکز ونزوئلا به دنیا آمد، اما در محله های غربی پایتخت کاراکاس بزرگ شد.

و از کاراکاس، سیلیا فلورس مسیرهای سیاست را تجربه کرد و در دوران رهبر فقید هوگو چاوز در صدر فعالیت های مبارزاتی و قانونی قرار داشت.

زمانی که مادورو در دهه نود با او آشنا شد، او قبلاً اعتبار سیاسی خود را افزایش داده بود و به یک خانم برجسته در ونزوئلا تبدیل شده بود.

سیلیا فلورس از میادین سیاست و سالن های دادگاه، راه خود را به سوی پارلمان در سال ۲۰۰۰ باز کرد و در سال ۲۰۰۵ دوباره به عنوان نماینده انتخاب شد و در آن زمان مادورو رئیس پارلمان بود، اما برای تصدی وزارت امور خارجه فراخوانده شد و او جانشین او در این سمت شد تا اولین زنی باشد که ریاست قوه مقننه در ونزوئلا را بر عهده می گیرد.

اپوزیسیون و مطبوعات غربی می گویند که او در دوران ریاستش بر پارلمان در عملیات فساد و حمایت از بستگانش دست داشته و آنها را در مشاغلی قرار داده که شایسته آن نبودند.

اما او به این اتهامات پاسخ داد که این صرفاً تلاشی برای لکه دار کردن وجهه یک زن قوی است که با قدرت، صلاحیت و لیاقت خود به مناصب رهبری رسیده است.

او بعداً به عنوان معاون دوم رئیس حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا خدمت کرد و در سال ۲۰۱۲ چاوز او را به عنوان دادستان کل جمهوری منصوب کرد.

مهندسی قدرت از پشت پرده

و هنگامی که او رسماً در سال ۲۰۱۳ همسر مادورو شد، از کانون توجه دور شد تا به جانشین چاوز اجازه دهد بر صحنه تسلط یابد و خود را وقف حمایت از او از پشت صحنه کرد.

کارمن آرتیگا، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیمون بولیوار در مصاحبه با سی ان ان گفت که فلورس را می توان «نیروی پشت تاج و تخت یا مشاور درجه یک» توصیف کرد.

و «وقتی آنها ازدواج کردند، حضور او به شدت کاهش یافت، او به ندرت اظهارات عمومی می کند، برای فضا رقابت نمی کند و یک قدم به عقب برمی دارد.»

مادورو به همسرش لقب «اولین مبارز» را داده است و از لقب «بانوی اول» امتناع می ورزد زیرا از نظر او با مفاهیم اشرافی غربی مرتبط است که چپ ها در کاراکاس، هاوانا و پایتخت های متعدد در آمریکای لاتین علیه آن قیام می کنند.

از نظر اجتماعی، او در برنامه های خانواده، کودکان و گروه های آسیب پذیر فعال بود و یک پسرخوانده دارد که پسر خواهر مرحومش است، اما رئیس جمهور نیکلاس مادورو از همسر سابقش یک پسر دارد و اخیراً او را در مناصب عالی دولتی منصوب کرده است.

به گفته کارمن آرتیگا، دانشمند علوم سیاسی، حمایت فلورس و ارائه مشاوره به عنوان «مغز متفکر» در آن سال هایی که شاهد درگیری های داخلی در جریان چاوزی بر سر جانشینی چاوز بود، اساسی بود.

اما چرا نیروهای آمریکایی او را دستگیر کردند؟

وزیر دادگستری آمریکا، پم باندی، ساعاتی پس از دستگیری اعلام کرد که نیکلاس مادورو و همسرش، سیلیا فلورس، در منطقه جنوبی نیویورک رسماً متهم شده اند.

باندی در پستی در پلتفرم X گفت که آنها «به زودی با سنگینی عدالت آمریکا در خاک آمریکا و در دادگاه های آمریکا روبه رو خواهند شد.»

اما نام سیلیا فلورس قبلاً بر سر زبان سیاستمداران آمریکایی بوده است، در سال ۲۰۱۵، دو تن از برادرزاده هایش توسط ماموران مخفی وابسته به سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا در هائیتی دستگیر شدند.

آنها در نیویورک محاکمه و به اتهام توطئه برای صدور کوکائین به ایالات متحده به ۱۸ سال زندان محکوم شدند و در سال ۲۰۲۲ در چارچوب توافقنامه تبادل زندانیان بین کاراکاس و واشنگتن آزاد شدند.

در سال ۲۰۱۸، مقامات آمریکایی تحریم هایی را علیه مبارز اول ونزوئلا اعمال کردند و واشنگتن او را یکی از مهم ترین شخصیت هایی می داند که نیکلاس مادورو در حفظ قدرت به او تکیه می کند.

در همان سال، مقامات کانادایی تحریم هایی را علیه سیلیا فلورس به همراه ۱۳ مقام دیگر در چارچوب متهم کردن دولت ونزوئلا به ارتکاب جنایاتی علیه مخالفان اعمال کردند.

اما این اقدامات سیلیا فلورس را از همراهش دور نکرد، او در جریان مراسم روز دانشجوی ونزوئلا در نوامبر گذشته با او روی صحنه رقصید و امروز شنبه او را در کشتی جنگی آمریکایی «یو اس اس ایوا جیما» همراهی کرد.