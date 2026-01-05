صفحه خبر لوگوبالا تابناک
دستگیری یک فرد وابسته به موساد در تهران

پلیس تهران بزرگ از دستگیری فردی منتسب به موساد در میان اغتشاشگران خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۹۹۵۳
| |
3947 بازدید

پلیس تهران بزرگ از دستگیری یک عامل منتسب به موساد در میان اغتشاشگران خبر داد و این متهم دستگیرشده با ادعای ارتباط با یک سازمان مستقر در آلمان گفت که فعالیت خود را از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام و با شناسایی افرادی که پست‌های خاصی را لایک می‌کردند آغاز کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ به گفته وی، در این ارتباط‌ها به او القا شده که تحت حمایت کامل قرار دارد و در ازای انجام برخی اقدامات، راهنمایی و آموزش کامل دریافت می‌کند.

وی مدعی شد در مراحل اولیه، آموزش‌های صفر تا صد استفاده از تلفن همراه و نحوه ارتباط‌گیری به او داده شده و حتی در روزهای نخست، مأموریت‌هایی برای حضور در اماکن شلوغ و جمع‌آوری اطلاعات به وی محول شده است.
 
این متهم همچنین ادعا کرد که از طریق تلفن همراه، توانایی دریافت سیگنال‌ها و شناسایی شماره‌های اطراف خود را پیدا کرده و مأمور بوده با افراد مشخصی ارتباط برقرار کند.

 

