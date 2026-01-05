صفحه خبر لوگوبالا تابناک
تقدیر رئیس مجلس از دولت پزشکیان

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: وظیفه‌ خود می دانم از دولت محترم مخصوصاً ریاست محترم جمهور بابت به مرحله‌ اجرا درآوردن قانون‌ کالابرگ تشکر کنم.ممکن است در شیوه‌ اجرا اشکالاتی وجود داشته باشد اما مهم آن است که دولت جمهوری اسلامی با اجرای این قانون قدم بزرگی در راستای آرامش معیشتی ایرانیان برخواهد داشت
تقدیر رئیس مجلس از دولت پزشکیان

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود، گفت: فرارسیدن سالروز وفات اسوه‌ صبر و مقاومت، حضرت زینب کبری سلام الله علیها را به نمایندگان محترم  و ملت شریف ایران تسلیت و تعزیت عرض میکنم.

به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت؛ رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تاکید رهبر حکیم انقلاب بر جدا کردن صف معترضان از اغتشاشگران و آشوب طلبان، راهگشا و رهنماست. با معترضان باید گفت و گو کرد، اعتراضات آنها بحق است و باید تمام تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی را بکار گرفت. عزم دولت جدیست و امیدواریم که با اجرای تدابیر در نظر گرفته شده، به مطالبات به حق معترضان پاسخ داده شود.اعتراض باید شنیده شود و مبنای تغییرات به نفع مردم قرار گیرد. اما حساب افرادی که مستقیماً یا با واسطه به سرویس های جاسوسی متصلند و وظیفه‌ مصادره و به آشوب کشیدن اعتراضات را بر عهده دارند  جداست و با آنها باید هوشمندانه و به شیوه ای موثر مقابله کرد تا امنیت و آرامش مردم به خطر نیافتد. ملت ایران در طول تاریخ، مزدور و خائن و وطن فروش های زیادی را سر جای خود نشانده است و امروز نیز دیری نخواهد پایید که دشمن علیرغم آوردن تمام ظرفیت های اطلاعاتی، امنیتی و رسانه ای خود بار دیگر از مردم ایران شکست خواهد خورد.

وی ادامه داد: امروز در جهانی زندگی می‌کنیم که از یک سو جنایتکاران جنگی رژیم صهیونیستی در مقابل چشم مردم دنیا صدها هزار زن و کودک و غیرنظامی را در غزه به خاک و خون می‌کشند، آنها را حیوان می‌نامند، از آب و غذا محرومشان می‌کنند و به این جنایت و نسل کشی افتخار می‌کنند، اما در عین محکوم شدن در دادگاه‌های بین‌المللی، به پاس این جنایات در کنگره‌ آمریکا تشویق می‌گردند! در مقابل، فردی همچون رییس‌جمهور قانونی ونزوئلا، خلاف تمام قوانین بین المللی ربوده می شود. ونزوئلا نه کودک کشی کرده و نه دست به نسل کشی زده است، بلکه این تاوان برخوردار بودن از منابع غنی معدنی و فسیلی و واگذار نکردن اختیار آنها به آمریکاست. 

دکتر قالیباف افزود: آمریکا اساساً جایی از قدرت سخت، بهره می‌گیرد که سلطه‌ی نرم را بی اثر بداند و حالا که خود را در افول می بیند و می‌خواهد از فرصت‌های نهایی برای تثبیت قدرت و غارت منابع، پیش از آغاز عصر جدید بهره بگیرد به ناچار به مرد دیوانه تبدیل شده است. امروز پایان عصر حقوق بین الملل و اعلام عصر برقراری قانون جنگل در مناسبات بین المللی است. در جهانی که خط قرمزی در نظام بین الملل وجود ندارد، برای مستقل ماندن باید قوی بود و برای قوی شدن باید متحد ماند و روز و شب تلاش کرد. ایران متحد و استوار، کابوس دشمنان است.

وی ادامه داد: اتحاد مقدس، رشد اقتصادی‌ پیوسته، حفظ‌ قدرت‌ خرید مردم، خنثی‌سازی اقدامات دشمنان برای بی ثبات کردن بازار، اصلاح ناترازی های مدیریتی، ایجاد منافع راهبردی مشترک با دیگر کشورها و تقویت همه جانبه‌ قدرت دفاعی ایران از محورهای این قوی شدن است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در پایان وظیفه‌ خود می دانم از دولت محترم مخصوصاً ریاست محترم جمهور بابت به مرحله‌ اجرا درآوردن قانون‌ کالابرگ تشکر کنم.ممکن است در شیوه‌ اجرا اشکالاتی وجود داشته باشد اما مهم آن است که دولت جمهوری اسلامی با اجرای این قانون قدم بزرگی در راستای آرامش معیشتی ایرانیان برخواهد داشت و مردم می توانند اطمینان داشته باشند  که قدرت خریدشان در تهیه‌ کالاهای اساسی حفظ می شود. نکته‌ مهم آن است که دولت متعهد گردیده اعتبار کالابرگ را با تورم و تغییرات تدریجی قیمت‌ها در دوره‌های بعدی افزایش دهد. این یارانه که امروز مستقیم به مردم خواهد رسید پیش از این به طور انحصاری در دست چند فرد و شرکت بوده و به دلیل منفعت گسترده‌ آنان نیز روند انتقال آن به مردم طولانی‌ شده‌ است. تاکید میکنم‌ که در این طرح ارز ترجیحی‌ حذف نمیشود بلکه منافع آن مستقیماً به خود مردم خواهد رسید و دوران میلیاردها دلار رانت انحصاری به پایان می رسد. البته ضرورت دارد دولت ضمن اطلاع‌رسانی کامل، در اجرای طرح کالابرگ با دقت عمل کند و در طول مسیر اشکالات پیش آمده را اصلاح نماید.

 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
3
61
پاسخ
مردم با این حاتم بخشی‌ها فریب نمیخورن
لطف کنید حقوق رو مثل سال ۹۰ و قیمتها رو مثل سال ۹۵ کنید و ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
4
70
پاسخ
چقدر جالب خودشون می دوزن و خودشون می برن و از هم تقدیر و تشکر هم می می کنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
5
55
پاسخ
طوفان قیمت ها در راه است
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
طوفان در راه نیست همین الان همنهاده ها با قیمت گران دست تولید کننده میرسه. رانت واردات هم از بین میره و البته تولید به صرفه میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
28
پاسخ
حالا بفرمایید این افراد و شرکتها چه کسانی بودن که جرمشان محرز است مبالغ را به دولت بر گردانند
هادی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
6
28
پاسخ
با تورم تا حالا بالای 300درصدی کابینه وفاق دست مریزاد هم داره واقعا کمی فکر کنید ؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
15
20
پاسخ
روحانی مچکریم . تشکر از شانزده میلیون ساده لوح
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
4
26
پاسخ
نتایج وفاق دولت و مجلس بهتر از این نیست
قاسم شریعت دوست
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
18
6
پاسخ
ممنونم. از تمام دست اندر کارانی که باعث شدن حق به حق دار برسه و یارانه و‌معشتی رو به تمام ملت ایران دادند
سپاسگزارم واقعا حق ما ضایع شده بود ‌ بازم ممنونم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
16
پاسخ
فقط کاهش قیمت و تثبیت آنها تنها راه نجات مملکت هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
10
پاسخ
وقتی کالا نیست تو هی کپن یا کالابرگ بده اول کالا تامین کن یا واردات یا تولید
tabnak.ir/005fBL