نرخ ارز رسما تک نرخی شد

بانک مرکزی نرخ ارز تالار اول و دوم را اعلام کرد که حاکی از تک نرخی شدن آن است.
به گزارش تابناک؛ بانک مرکزی نرخ ارز تالار اول و دوم را اعلام کرد که حاکی از تک نرخی شدن آن است.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
4
68
پاسخ
دلار ایالت متحده آمریکا چه تاخت وتازی میکنه در کشور جمهوری اسلامی ایران حرف اول وآخر رو میزنه
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
خوب دلار ازاد هم مانند قبل دوباره گران میشود و اختلاف ۴۰ درصدی اش با نرخ دولتی را حفظ میکند
ناشناس
| United States of America |
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
قابل توجه بازاریان تهران که برای دلار ۱۴۰ تومانی اعتصاب کردند
حواله دلار ۱۳۰ شد

عجب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
4
44
پاسخ
منتظر موج گرانیها باشید. الان تک نرخی رو بورسه چند وقت دیگر مجددا چند نرخی عزیز می شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
7
35
پاسخ
خوب خدا را شكر كه دست رانت خوارها و دلالهاي مفت خور ازش كوتاه بشه
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
ارز نیمایی تک نرخی نشد بلکه ۵۲ درصد گران شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
10
21
پاسخ
بالاخره رانت وارد کننده ها قطع شد
اعتراضات خیابانی بی مورد نیست.
تصمیم خوبی بود....دلال به اسم وارد کننده به بهانه تعدیل بازار ارز مفت 28 تومنی می گرفتند و در بازار آزاد همون ارز رو چند برابر می فروختن
یا جنس می اوردن و دو برابر ارز آزاد به مردم میفروختن
وبرای مردم الان فرقی نمیکنه . قیمت ها همونه کسری بودجه دولت هم کمتر میشه خیلی هم عالی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
دو برابر؟ ارز با نرخ 28500 میگرفتند و جنس وراد شده را بر مبنای دلار ازاد که الان 130 هزارتومان در نظر بگیریم می فروختند یعنی حدود 4 برابر
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
رویا پردازی نکنید
همین الان دو نرخی هست
برو ببینم بهت دلار 131000 تومنی می دهند؟
برو ببین مجوز واردات بهت میدن
ناشناس
| United States of America |
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
عزیزم دلار ۲۸۵۰۰ هنوز وجود دارد
مسایل را با هم قاطی نکنید تا بلد نیستید و از نرخ حواله آگاهی ندارید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
10
10
پاسخ
ارز تک نرخی عالی است. به شرطی که دلار فروش با سواد پنجم ابتدایی
فردوسی قبول کند و برای خودش نرخ تعیین نکند. باید همانطور که بساط ارز چند نرخ برچیده شد. ریشه دادو ستد دلار خیابانی بدون مجوز هم خشکانده شود. هرچی این مملکت کشید از همین دار ودسته دلار فروش خیابانی بود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
3
22
پاسخ
کشوری که مخالف آمریکا هست چرا از دلار آمریکا استفاده میکنه
ناشناس
|
Canada
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
1
21
پاسخ
البته باید تمام ارزها را از دلالانی که نفت را فروخته اند و هنوز پس نداده اند به هر طریقی که شده پس بگیرند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
5
8
پاسخ
با سلام
مسلما ارز تک نرخی بسیار راه خل پایداری هست ولی باید چند سال پیش اینکار انجام می شد. به هر حال جلوی ضرر را هر وقت بگیری منفعت . ولی صد در صد موج گرانی وحشتناکی در راه است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
گران شده و پیش خور شده
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
2
4
پاسخ
ارز باید وارد بورس بشه مثل بنزین سوپر. بورس بر مبنای عرضه و تقاضا باید تعیین کننده باشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
6
5
پاسخ
روحانی مچکریم دولت سوم روحانی
