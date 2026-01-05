نرخ ارز رسما تک نرخی شد
بانک مرکزی نرخ ارز تالار اول و دوم را اعلام کرد که حاکی از تک نرخی شدن آن است.
به گزارش تابناک؛ بانک مرکزی نرخ ارز تالار اول و دوم را اعلام کرد که حاکی از تک نرخی شدن آن است.
دولت مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد را به مردم بدهد/ شاهد افزایش بیش از حد قیمت کالاهای اساسی هستیم
دلار ایالت متحده آمریکا چه تاخت وتازی میکنه در کشور جمهوری اسلامی ایران حرف اول وآخر رو میزنه
ناشناس| |
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
ناشناس| |
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
حواله دلار ۱۳۰ شد
عجب
منتظر موج گرانیها باشید. الان تک نرخی رو بورسه چند وقت دیگر مجددا چند نرخی عزیز می شود.
خوب خدا را شكر كه دست رانت خوارها و دلالهاي مفت خور ازش كوتاه بشه
ناشناس| |
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
بالاخره رانت وارد کننده ها قطع شد
اعتراضات خیابانی بی مورد نیست.
تصمیم خوبی بود....دلال به اسم وارد کننده به بهانه تعدیل بازار ارز مفت 28 تومنی می گرفتند و در بازار آزاد همون ارز رو چند برابر می فروختن
یا جنس می اوردن و دو برابر ارز آزاد به مردم میفروختن
وبرای مردم الان فرقی نمیکنه . قیمت ها همونه کسری بودجه دولت هم کمتر میشه خیلی هم عالی
اعتراضات خیابانی بی مورد نیست.
تصمیم خوبی بود....دلال به اسم وارد کننده به بهانه تعدیل بازار ارز مفت 28 تومنی می گرفتند و در بازار آزاد همون ارز رو چند برابر می فروختن
یا جنس می اوردن و دو برابر ارز آزاد به مردم میفروختن
وبرای مردم الان فرقی نمیکنه . قیمت ها همونه کسری بودجه دولت هم کمتر میشه خیلی هم عالی
ناشناس| |
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
ناشناس| |
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
همین الان دو نرخی هست
برو ببینم بهت دلار 131000 تومنی می دهند؟
برو ببین مجوز واردات بهت میدن
ناشناس| |
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
مسایل را با هم قاطی نکنید تا بلد نیستید و از نرخ حواله آگاهی ندارید
ارز تک نرخی عالی است. به شرطی که دلار فروش با سواد پنجم ابتدایی
فردوسی قبول کند و برای خودش نرخ تعیین نکند. باید همانطور که بساط ارز چند نرخ برچیده شد. ریشه دادو ستد دلار خیابانی بدون مجوز هم خشکانده شود. هرچی این مملکت کشید از همین دار ودسته دلار فروش خیابانی بود.
فردوسی قبول کند و برای خودش نرخ تعیین نکند. باید همانطور که بساط ارز چند نرخ برچیده شد. ریشه دادو ستد دلار خیابانی بدون مجوز هم خشکانده شود. هرچی این مملکت کشید از همین دار ودسته دلار فروش خیابانی بود.
البته باید تمام ارزها را از دلالانی که نفت را فروخته اند و هنوز پس نداده اند به هر طریقی که شده پس بگیرند.
با سلام
با سلام
مسلما ارز تک نرخی بسیار راه خل پایداری هست ولی باید چند سال پیش اینکار انجام می شد. به هر حال جلوی ضرر را هر وقت بگیری منفعت . ولی صد در صد موج گرانی وحشتناکی در راه است
مسلما ارز تک نرخی بسیار راه خل پایداری هست ولی باید چند سال پیش اینکار انجام می شد. به هر حال جلوی ضرر را هر وقت بگیری منفعت . ولی صد در صد موج گرانی وحشتناکی در راه است
ناشناس| |
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
ارز باید وارد بورس بشه مثل بنزین سوپر. بورس بر مبنای عرضه و تقاضا باید تعیین کننده باشه.
