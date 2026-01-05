صفحه خبر لوگوبالا تابناک
روابط سوریه و اسرائیل کلید می‌خورد!

منابع صهیونیست مدعی اجرای مذاکرات میان تل آویو و رژیم جولانی در پاریس شدند.
کد خبر: ۱۳۴۹۹۲۰
| |
1974 بازدید
روابط سوریه و اسرائیل کلید می‌خورد!

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع اسرائیلی مدعی شد که قرار است مسئولان بلندپایه سوری و صهیونیست امروز دوشنبه در پاریس جمع شوند تا مذاکرات در خصوص توافق امنیتی میان تل آویو و دمشق را از سر بگیرند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ این منابع اضافه کردند که مذاکرات ذکر شده با نظارت آمریکا برگزار می‌شود. دولت ترامپ به دنبال عادی سازی روابط میان سوریه و رژیم صهیونیستی است.

همچنین ادعا شده که این مذاکرات ۲ روزه خواهد بود و تام باراک فرستاده ترامپ به سوریه و اسعد الشیبانی وزیر خارجه رژیم جولانی در کنار یک تیم اسرائیلی در آن مشارکت خواهند داشت.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی بعد از براندازی نظام بشار اسد در سوریه نه تنها حملات زمینی علیه این کشور انجام داده و بخش‌های جدیدی از آن را اشغال کرده بلکه صدها بار مناطق مختلف سوریه را بمباران کرده و این حملات همچنان ادامه دارند.

 

