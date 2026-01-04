پیشبینی مدودف درباره تحولات ونزوئلا
به گزارش تابناک، «دیمیتری مدودف» نایب رئیس شورای امنیت روسیه و رئیسجمهور و نخستوزیر سابق این کشور شامگاه یکشنبه در سخنانی عنوان کرد: «دستگیری نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا توسط آمریکاییها، در آمریکای لاتین با واکنش منفی مواجه خواهد شد.»
مدودف در گفتوگو با خبرگزاری «تاس» بیان کرد: «دستگیری نیکولاس مادورو و همسرش، نفرت شدید از مهاجران غیرقانونی در آمریکای لاتین را شعلهورتر خواهد کرد.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه با «غیرقانونی» خواندن اقدامات واشنگتن علیه کاراکاس گفت: «باید اذعان کرد که بهرغم غیرقانونی بودن آشکار رفتار ترامپ، او از ثبات خاصی برخوردار است. او و تیمش با قاطعیت از منافع ملی کشورشان دفاع میکنند. این منافع شامل منافع سیاسی مبنی بر اینکه آمریکای لاتین حیاط خلوت ایالات متحده است و منافع اقتصادی، نفت و سایر ذخایر میشود.»
احتمال اجرای سناریوی ونزوئلا برای گرینلند
دیمیتری مدودف تاکید کرد: «رویدادهای ونزوئلا نشان داده که هیچ کشوری نمیتواند احساس امنیت کند، مگر اینکه ایالات متحده به هر نحوی از آن کشور متنفر باشد.»
او در پاسخ به این سوال که آیا میتوان انتظار داشت عملیات مشابهی از سوی آمریکا علیه گرینلند تکرار شود و آیا مقامات دانمارکی باید نگران باشند، گفت: «پس از وقایع کاراکاس، برای همه روشن است که هیچ کشوری که به هر نحوی آمریکا را ناراضی کند، نمیتواند احساس امنیت کند. به خصوص دانمارک و گرینلند آن.»
تکرار عملیات ونزوئلا در اوکراین
نایب رئیس شورای امنیت روسیه با بیان اینکه آمریکا میتواند عملیات ونزوئلا را در اوکراین تکرار کند، گفت: «واشنگتن ممکن است عملیاتی را که قبلا در کاراکاس امتحان کرده بود، علیه کییف تکرار کند و در مورد اوکراین، زمینه برای انجام این کار بسیار بیشتر خواهد بود.»
مدودف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ایالات متحده میتواند در صورت رد توافق با «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا علیه «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین چنین اقدامی انجام دهد، تاکید کرد: «یانکیها، که پیش از این با مادورو سابقه مشابهی ایجاد کردهاند، میتوانند آن را با حرامزادههای باندرا تکرار کنند. مطمئنا دلایل بسیار بیشتری برای این کار وجود دارد.»
انتقاد از لفاظیهای اروپا علیه مشروعیت مادورو
دیمیتری مدودف خاطرنشان کرد: «تلاش برای توجیه تجاوز آمریکا علیه ونزوئلا با ادعای نامشروع بودن نیکولاس مادورو همخوانی ندارد.»
وی افزود: «ادعاها در مورد نامشروع بودن رئیسجمهور مادورو صحیح نیست. همان احمقهای اروپایی پیشتر هرگز چنین سوالی را مطرح نکردهاند و این مسئله را باید درباره ولودیمیر زلنسکی که مدتهاست دوره ریاست جمهوریاش به پایان رسیده است، مطرح کنند.»
این مقام روسی تصریح کرد: «وقتی یک رئیس منتخب دولت ربوده میشود، نقض آشکار قوانین بینالمللی است. هیچ صحبتی از انتقال مسالمتآمیز و دموکراتیک قدرت در ونزوئلا نیست و کاملا بیهوده است که اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا و افراد رذل بار دیگر سعی میکنند، حقایق را وارونه کنند. تجاوز، تجاوز است!»
مدودف با اشاره به «فردریش مرتس» صدراعظم آلمان گفت: «پس از وقایع ونزوئلا، من به راحتی میتوانم عملیات مشابهی را برای دستگیری رهبران کشورهای دیگر از جمله صدراعظم آلمان تصور کنم. او مطمئنا کسی است که حتی در آلمان هم باید به خاطرش مورد آزار و اذیت قرار گیرد. بنابراین شرمآور نخواهد بود؛ به خصوص که شهروندان بیدلیل رنج میبرند.»