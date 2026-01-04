صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کلاهبرداری از خودپردازهای بیت‌کوین رکورد زد

اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) اعلام کرد که کلاهبرداری از خودپردازهای بیت‌کوین، به رکورد ۳۳۳ میلیون دلار رسیده است.
کد خبر: ۱۳۴۹۸۸۴
| |
868 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، کلاهبرداران در بیشتر موارد کلاهبرداری از خودپردازهای بیت‌کوین، خود را به جای شرکت یا بانک جا می‌زنند و فعالیت‌های مشکوک فرضی در حساب قربانی را اطلاع‌رسانی کرده و به وی توصیه می‌کنند که برای محافظت از وجوه خود یا رفع مشکل، پول را در یک خودپرداز بیت‌کوین واریز کند، سپس این پول به‌طور مستقیم به حساب کلاهبرداران واریز می‌شود.

مرکز شکایات جرایم اینترنتی اداره تحقیقات فدرال (IC۳) گزارش کرد که در سال ۲۰۲۵، بیش از ۱۰ هزار نفر قربانی کلاهبرداری مرتبط با خودپردازهای بیت‌کوین شده‌اند.  اف‌بی‌آی در بیانیه‌ای  اعلام کرد بر اساس گزارش‌های مرکز شکایات جرایم اینترنتی، از ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۵، بیش از ۱۲ هزار شکایت و بیش از ۳۳۳.۵ میلیون دلار ضرر مالی ثبت شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش یافته است.

کمیسیون تجارت فدرال (FTC) آمریکا در سال ۲۰۲۴، گزارش کرده بود کلاهبرداری‌های رمزارزها به‌طور خاص می‌توانند از نظر مالی ویرانگرتر از سایر انواع کلاهبرداری باشند. تا اواسط سال ۲۰۲۴، میانگین ضرر گزارش شده توسط قربانیان کلاهبرداری ارز دیجیتال، ۵۴۰۰ دلار و میانگین ضرر فردی مرتبط با گزارش‌های کلاهبرداری عمومی، ۴۴۷ دلار بود و میزان پول از دست رفته، هر ساله به طور پیوسته در حال افزایش بوده است.

داده‌های کمیسیون تجارت فدرال نشان می‌دهد دستگاه‌های خودپرداز بیت‌کوین ۷۸ میلیون دلار در سال ۲۰۲۲ و ۱۱۴ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳ ضرر گزارش کردند، یعنی کلاهبرداری خودپرداز بیت‌کوین در مدت دو سال، بیش از دو برابر شده است.

این رگولاتور به شهروندان آمریکایی توصیه کرد هنگام تماس یک بانک یا شرکت، با بررسی مجدد شماره تلفن‌ها و تماس مستقیم با شرکت‌هایی که با آنان تماس می‌گیرند، به هرگونه هشدار توجه کنند. این آژانس همچنین از مردم خواست عجله نکنند زیرا کلاهبرداران اغلب به دنبال تراکنش سریع هستند.

بیت‌کوین در اشکال دیگر کلاهبرداری نیز استفاده شده است. کمیسیون تجارت فدرال توصیه کرد که کسب و کارهای قانونی و سازمان‌های دولتی، بیت‌کوین را به عنوان نوعی پرداخت درخواست نکنند.

سایت بیزنس اینسایدر گزارش کرد، داده‌ها نشان می‌دهد در حالی که کلاهبرداری فقط نسل‌های خاصی را درگیر نمی‌کند اما قربانیان مسن‌تر بیشتر در معرض جرایم رمزارزها بوده‌اند.  طبق گزارش کمیسیون تجارت فدرال، قربانیان ۶۰ سال به بالا، ۷۱ درصد از ضررهای گزارش شده با استفاده از خودپردازهای بیت‌کوین را در نیمه اول سال ۲۰۲۴ به خود اختصاص داده‌اند و ۴۶ میلیون دلار از دست داده‌اند.

به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی در روز یکشنبه

این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت‌کوین

قیمت: ۹۱ هزار و ۲۳۳ دلار و ۸۱ سنت

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۰۲ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۴.۰۴ درصد افزایش

۲- اتریوم

قیمت: ۳۱۴۸.۴۹ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۷۵ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۷.۰۲ درصد افزایش

۳-تتر 

قیمت: ۰.۹۹۹۴ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۲ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد افزایش

۴- ریپل

قیمت: ۲.۰۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۰۴ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۹.۷۱ درصد افزایش 

۵-بایننس

قیمت: ۸۸۲.۵۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۴۷ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۴.۹۱ درصد افزایش

۶- سولانا

قیمت: ۱۳۴.۴۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۱۹ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۸.۴۰ درصد افزایش

۷- یواس‌دی‌کوین

قیمت: ۰.۹۹۹۷ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۲ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش

۸-ترون

قیمت: ۰.۲۹۴۹ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۱۷ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۴.۰۳ درصد افزایش

۹- دوج‌کوین

قیمت: ۰.۱۵۱۳ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۵.۲۱ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۲.۰۲ درصد افزایش

۱۰- کاردانو

قیمت: ۰.۳۹۹۲ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۴۱ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۸.۰۷ درصد افزایش

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا بیت کوین رمزارز ارز دیجیتال خودپرداز کلاهبرداری
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت بیت_کوین به سطح ۸۶ هزار سقوط کرد
قیمت بیت‌کوین و ارز‌های دیجیتال امروز ۴ دی‌ماه
عقبگرد ۲ هزار دلاری بیت کوین در معاملات امروز 
قیمت بیت کوین در 6 ماه اخیر+نمودار
خریداران بیت کوین به بازار بازگشتند
بیت کوین دوباره به کانال ۹۰۰۰۰ دلار رسید + نمودار
افزایش قیمت بیت‌کوین امروز پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه
رمزارزهای پیشتاز را بشناسید
برترین شرکت‌‌های دارنده بیت کوین در جهان
قیمت ارز‌های دیجیتال در ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۳ / بیت‌کوین محبوبیت خود را از دست داد
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
آخرین اخبار
عکس ماهواره‌ای از تازه‌ترین وضعیت دریاچه ارومیه
مژده هواشناسی: یک هفته برفی در پیش است! + نقشه
مرعشی: اگر این وضع ادامه یابد، گرسنگان هم به خیابان می‌آیند!
مرگ هولناک جویندگان گنج در کاشان
دستگیری فرد مسلح پیش از آشوبگری در اعتراضات دزفول
جزییات قتل تکان‌دهنده مرد ۳۶ ساله به دست قاتل مسلح
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
هشدار سردار رادان به پدر و مادرها در شرایط خاص کشور
مروری بر کارنامه شهیدعلیرضا یاسینی؛ خلبانی با دو اجکت و رکورد ماموریت‌های برون‌مرزی
مذاکرات سوریه و اسرائیل از سر گرفته می‌شود
اعترافات اغتشاشگری که با شعله افکن پلیس آتش زد
نتانیاهو: ترامپ هیچ‌ امتیازی به حماس نداد
دعای مهران غفوریان برای مردم ایران در شرایط اخیر + عکس
روایت مرشایمر از درخواست اسرائیل از آمریکا درباره جنگ با ایران
لغو کنسرت خوانندگان مشهور در تهران و شهرستان‌ها
آیت‌الله نوری همدانی به یاری مردم درآمد
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
توضیح قاضی دادگستری درباره پارک = پنچری
کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!
ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد افزایش داده است/ احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سه ماهه اول ۲۰۲۶ وجود دارد!
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند
بیانیه فوری ونزوئلا درباره حمله آمریکا
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۴۱ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005fAK
tabnak.ir/005fAK