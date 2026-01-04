اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) اعلام کرد که کلاهبرداری از خودپردازهای بیت‌کوین، به رکورد ۳۳۳ میلیون دلار رسیده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، کلاهبرداران در بیشتر موارد کلاهبرداری از خودپردازهای بیت‌کوین، خود را به جای شرکت یا بانک جا می‌زنند و فعالیت‌های مشکوک فرضی در حساب قربانی را اطلاع‌رسانی کرده و به وی توصیه می‌کنند که برای محافظت از وجوه خود یا رفع مشکل، پول را در یک خودپرداز بیت‌کوین واریز کند، سپس این پول به‌طور مستقیم به حساب کلاهبرداران واریز می‌شود.

مرکز شکایات جرایم اینترنتی اداره تحقیقات فدرال (IC۳) گزارش کرد که در سال ۲۰۲۵، بیش از ۱۰ هزار نفر قربانی کلاهبرداری مرتبط با خودپردازهای بیت‌کوین شده‌اند. اف‌بی‌آی در بیانیه‌ای اعلام کرد بر اساس گزارش‌های مرکز شکایات جرایم اینترنتی، از ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۵، بیش از ۱۲ هزار شکایت و بیش از ۳۳۳.۵ میلیون دلار ضرر مالی ثبت شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش یافته است.

کمیسیون تجارت فدرال (FTC) آمریکا در سال ۲۰۲۴، گزارش کرده بود کلاهبرداری‌های رمزارزها به‌طور خاص می‌توانند از نظر مالی ویرانگرتر از سایر انواع کلاهبرداری باشند. تا اواسط سال ۲۰۲۴، میانگین ضرر گزارش شده توسط قربانیان کلاهبرداری ارز دیجیتال، ۵۴۰۰ دلار و میانگین ضرر فردی مرتبط با گزارش‌های کلاهبرداری عمومی، ۴۴۷ دلار بود و میزان پول از دست رفته، هر ساله به طور پیوسته در حال افزایش بوده است.

داده‌های کمیسیون تجارت فدرال نشان می‌دهد دستگاه‌های خودپرداز بیت‌کوین ۷۸ میلیون دلار در سال ۲۰۲۲ و ۱۱۴ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳ ضرر گزارش کردند، یعنی کلاهبرداری خودپرداز بیت‌کوین در مدت دو سال، بیش از دو برابر شده است.

این رگولاتور به شهروندان آمریکایی توصیه کرد هنگام تماس یک بانک یا شرکت، با بررسی مجدد شماره تلفن‌ها و تماس مستقیم با شرکت‌هایی که با آنان تماس می‌گیرند، به هرگونه هشدار توجه کنند. این آژانس همچنین از مردم خواست عجله نکنند زیرا کلاهبرداران اغلب به دنبال تراکنش سریع هستند.

بیت‌کوین در اشکال دیگر کلاهبرداری نیز استفاده شده است. کمیسیون تجارت فدرال توصیه کرد که کسب و کارهای قانونی و سازمان‌های دولتی، بیت‌کوین را به عنوان نوعی پرداخت درخواست نکنند.

سایت بیزنس اینسایدر گزارش کرد، داده‌ها نشان می‌دهد در حالی که کلاهبرداری فقط نسل‌های خاصی را درگیر نمی‌کند اما قربانیان مسن‌تر بیشتر در معرض جرایم رمزارزها بوده‌اند. طبق گزارش کمیسیون تجارت فدرال، قربانیان ۶۰ سال به بالا، ۷۱ درصد از ضررهای گزارش شده با استفاده از خودپردازهای بیت‌کوین را در نیمه اول سال ۲۰۲۴ به خود اختصاص داده‌اند و ۴۶ میلیون دلار از دست داده‌اند.

به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی در روز یکشنبه

این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت‌کوین

قیمت: ۹۱ هزار و ۲۳۳ دلار و ۸۱ سنت

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۰۲ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۴.۰۴ درصد افزایش

۲- اتریوم

قیمت: ۳۱۴۸.۴۹ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۷۵ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۷.۰۲ درصد افزایش

۳-تتر

قیمت: ۰.۹۹۹۴ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۲ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد افزایش

۴- ریپل

قیمت: ۲.۰۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۰۴ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۹.۷۱ درصد افزایش

۵-بایننس

قیمت: ۸۸۲.۵۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۴۷ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۴.۹۱ درصد افزایش

۶- سولانا

قیمت: ۱۳۴.۴۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۱۹ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۸.۴۰ درصد افزایش

۷- یواس‌دی‌کوین

قیمت: ۰.۹۹۹۷ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۲ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش

۸-ترون

قیمت: ۰.۲۹۴۹ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۱۷ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۴.۰۳ درصد افزایش

۹- دوج‌کوین

قیمت: ۰.۱۵۱۳ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۵.۲۱ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۲.۰۲ درصد افزایش

۱۰- کاردانو

قیمت: ۰.۳۹۹۲ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۴۱ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۸.۰۷ درصد افزایش