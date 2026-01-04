واکنش مهدی قایدی به پیشنهاد ۴۰۰ میلیاردی تراکتور

به گزارش تابناک به نقل از سایت دیده‌بان ایران، باشگاه تراکتور تبریز که با کسب عنوان قهرمانی در لیگ برتر گذشته مدافع عنوان قهرمانی به شمار می‌رود با کسب نتایج ضعیف در نیم فصل اول نتوانست خودش را در جمع سه تیم برتر دور رفت قرار بدهد.

ظرف روزهای گذشته اخبار رسیده از این باشگاه حاکی از آن بود که این مجموعه درصدد است تا با تقویت قوای تهاجمی تیمش در خط میانی و جلو در دور برگشت با نتایج بهتری به رقابت‌ها برگردد اما در اولین اقدام احمد نوراللهی بازیکن اسبق پرسپولیس با رد پیشنهاد قابل توجه تراکتور قید حضور در این تیم مطرح استان آذربایجان شرقی را زد تا مدیران تراکتور به سراغ گزینه دوم خود بروند.

طبق اخبار منتشر شده از منابع رسمی نزدیک به باشگاه تراکتور عنوان شد که این مجموعه در صدد جذب مهدی قایدی بوده که به او پیشنهاد ۳ میلیون دلاری نیز داده شده است. اما این پیشنهاد که برای هر فوتبالیستی می‌تواند وسوسه انگیز باشد نتوانست مهاجم ملی‌پوش کشورمان در باشگاه‌های امارات را وسوسه کند. ضمن اینکه پاسخ مهدی قایدی به این پیشنهاد مشخص کرد او قصد ندارد در کشورمان پیراهن تیمی غیر از استقلال را بر تن کند.

افراد نزدیک به قایدی در رابطه با این پیشنهاد عنوان کردند مهدی اعلام کرده فعلاً قصد بازگشت به لیگ برتر کشورمان را ندارد اما اگر قرار باشد روزی در ایران دوباره توپ بزند حتماً فقط برای استقلال به میدان خواهد رفت.

لازم به یادآوری است؛ پیش از این نیز مدیران باشگاه استقلال درصدد بودند تا با پیشنهادی حول و حوش همین عدد و رقم مهدی قایدی را به استقلال برگردانند که با بسته ماندن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال این موضوع رسماً از دستور کار مدیریت باشگاه خارج شد.