اعتراف متهمان به قصد حمله به اماکن نظامی در قزوین

فرمانده انتظامی قزوین از شناسایی و دستگیری اعضای باند ۴ نفره خرابکاری که قصد داشتند به مراکز دولتی و نظامی یکی از شهرهای قزوین حمله کنند خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سردار محمدقاسم طرهانی از انهدام باند چهار نفره خرابکاری در قزوین خبر داد و اظهار کرد: مأموران سازمان اطلاعات انتظامی استان با همکاری سازمان اطلاعات سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین با انجام یکسری اقدامات تخصصی و فنی مطلع شدند افرادی با تشکیل تیمی خرابکارانه قصد اقدامات ضد امنیتی و حمله به برخی از مراکز نظامی و دولتی در استان قزوین را دارند که بلافاصله وارد عمل شدند.

وی با بیان اینکه در اقدامی غافلگیرانه و مشترک ۴ عضو این باند دستگیر و به مقر پلیس منتقل شدند افزود: همه این افراد دارای سابقه دستگیری در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ بوده و به تصمیم خود برای حمله به اماکن دولتی و نظامی با هدف ایجاد ناامنی اعتراف کرده‌اند.

فرمانده انتظامی استان قزوین بر تداوم اشراف اطلاعاتی و برخورد قاطع با عناصر خودفروخته و مخل امنیت اعلام کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس بوده و امید است شهروندان عزیز فریب رسانه‌های بیگانه و تبلیغات سو آنها را نخورند و هر گونه اخبار و موضوع مشکوک را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.