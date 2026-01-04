موضع شفاف جبهه اصلاحات درباره اعتراضات

جبهه اصلاحات ایران با صدور بیانیه‌ای درباره‌ی برخی اتفاقات اخیر، از رویکرد دولت نسبت به اعتراضات مردمی و تأکید بر شنیدن صدای معترضان تقدیر کرد.

به گزارش تابناک؛ در بخشی از این بیانیه حق اعتراض مسالمت‌آمیز، حقی بنیادین و انکارناپذیر شهروندی برشمرده شده و از رویکرد دولت در پرهیز از خشونت و تأکید بر شنیدن صدای معترضان و تلاش برای مدیریت مسالمت‌آمیز اعتراضات قدردانی شده و آمده است: جبهه اصلاحات این رویکرد را گامی مثبت، هرچند ناکافی، در مسیر بازسازی اعتماد عمومی می‌داند.

در این بیانیه همچنین تاکید شده است:جبهه اصلاحات ایران به‌صراحت و بدون هیچ‌گونه ابهام، هر نوع مداخله، تهدید یا سوءاستفاده دولت‌ها و جریان‌های خارجی از اعتراضات مردم ایران را قاطعانه محکوم می‌کند. این‌گونه مداخلات نه از سر دلسوزی برای مردم ایران، بلکه در راستای منافع و اهداف سیاسی خود آنها صورت می‌گیرد و به‌طور مستقیم ماهیت مدنی و سیمای خشونت‌پرهیز اعتراضات را مخدوش و پرهزینه می‌سازد.

جبهه اصلاحات در این بیانیه خاطرنشان کرده است: دخالت خارجی عملاً زمینه تشدید خشونت، امنیتی شدن بیشتر فضا و در نتیجه تضعیف کنش مدنی مستقل و انحراف مطالبات به حق مردم از مسیر اصلاحی و قانونی را فراهم می‌آورد.

این تشکل سیاسی همچنین تاکید کرده است که اعتراضات مردم ایران خاستگاهی کاملاً داخلی دارد و تنها از طریق راه‌حل‌های بومی، مسالمت‌آمیز و مدنی قابل پیگیری و پاسخ‌گویی است.

جبهه اصلاحات ایران ایران با ارایه راهکار‌هایی که به زعم این تشکل سیاسی راهکاری برای عبور از این شرایط برشمرده می‌شود، بیانیه خود را پایان داد.