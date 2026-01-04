صفحه خبر لوگوبالا تابناک
موضع شفاف جبهه اصلاحات درباره اعتراضات

جبهه اصلاحات ایران با صدور بیانیه‌ای درباره‌ی برخی اتفاقات اخیر، از رویکرد دولت نسبت به اعتراضات مردمی و تأکید بر شنیدن صدای معترضان تقدیر کرد.
کد خبر: ۱۳۴۹۸۱۲
| |
12554 بازدید
موضع شفاف جبهه اصلاحات درباره اعتراضات

به گزارش تابناک؛ در بخشی از این بیانیه حق اعتراض مسالمت‌آمیز، حقی بنیادین و انکارناپذیر شهروندی برشمرده شده و از رویکرد دولت در پرهیز از خشونت و تأکید بر شنیدن صدای معترضان و تلاش برای مدیریت مسالمت‌آمیز اعتراضات قدردانی شده و آمده است: جبهه اصلاحات این رویکرد را گامی مثبت، هرچند ناکافی، در مسیر بازسازی اعتماد عمومی می‌داند.

در این بیانیه همچنین تاکید شده است:جبهه اصلاحات ایران به‌صراحت و بدون هیچ‌گونه ابهام، هر نوع مداخله، تهدید یا سوءاستفاده دولت‌ها و جریان‌های خارجی از اعتراضات مردم ایران را قاطعانه محکوم می‌کند. این‌گونه مداخلات نه از سر دلسوزی برای مردم ایران، بلکه در راستای منافع و اهداف سیاسی خود آنها صورت می‌گیرد و به‌طور مستقیم ماهیت مدنی و سیمای خشونت‌پرهیز اعتراضات را مخدوش و پرهزینه می‌سازد.

جبهه اصلاحات در این بیانیه خاطرنشان کرده است: دخالت خارجی عملاً زمینه تشدید خشونت، امنیتی شدن بیشتر فضا و در نتیجه تضعیف کنش مدنی مستقل و انحراف مطالبات به حق مردم از مسیر اصلاحی و قانونی را فراهم می‌آورد.

این تشکل سیاسی همچنین تاکید کرده است که اعتراضات مردم ایران خاستگاهی کاملاً داخلی دارد و تنها از طریق راه‌حل‌های بومی، مسالمت‌آمیز و مدنی قابل پیگیری و پاسخ‌گویی است.

جبهه اصلاحات ایران ایران با ارایه راهکار‌هایی که به زعم این تشکل سیاسی راهکاری برای عبور از این شرایط برشمرده می‌شود، بیانیه خود را پایان داد.

اعتراضات جبهه اصلاحات معترضان کنش مدنی
