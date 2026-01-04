تأسیسات نفتی ونزوئلا از گزند حملههای آمریکا در امان ماند
به گزارش سرویس انرژی تابناک به نقل از رویترز، دو منبع نزدیک به عملیات شرکت دولتی نفت ونزوئلا (پدوسا) روز شنبه (۱۳ دی) گفتند: تولید و پالایش نفت ونزوئلا بهطور عادی در جریان بود و هیچ آسیبی از حمله آمریکا متحمل نشد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوی آمریکا، مدعی شد: نیروهای آمریکایی پس از ماهها فشار بر نیکولاس مادورو، رئیسجمهوری ونزوئلا، او را به اتهام قاچاق مواد مخدر و نداشتن مشروعیت در قدرت دستگیر کردند.
یکی از منابع گفت: پایانه «لا گوآیرا» در نزدیکی کاراکاس، یکی از بزرگترین پایانههای صادرات نفت این کشور، آسیب شدیدی دیده است.
ترامپ در ماه دسامبر از توقیف نفتکشهای خروجی و ورودی به آبهای ونزوئلا خبر داد و ایالات متحده دو محموله نفت این کشور را توقیف کرد.
طبق دادههای نظارتی و اسناد داخلی، صادرات نفت ونزوئلا در ماه گذشته به حدود نیمی از روزانه ۹۵۰ هزار بشکه که در ماه نوامبر رسیده بود، کاهش یافت.
اقدامهای آمریکا سبب شد بسیاری از مالکان نفتکشها از آبهای ونزوئلا دور شوند؛ موضوعی که ذخیرهسازیهای نفت خام و سوخت پدوسا را بهسرعت افزایش داده است.
شرکت پدوسا مجبور شده است تحویل نفت در پایانهها را کُند و نفت را در نفتکشها ذخیره کند تا از کاهش تولید یا پالایش جلوگیری شود.
سیستم اداری پدوسا هم هنوز بهطور کامل از حمله سایبری ماه دسامبر بهبود نیافته است؛ حملهای که این شرکت را مجبور به جداسازی پایانهها، میدانهای نفتی و پالایشگاهها از سیستم مرکزی و استفاده از سوابق کتبی برای ادامه عملیات کرد.