خبرهای امیدوارکننده از سلامت رضا امیرخانی

به گزارش تابناک؛ سایت رسمی رضا امیرخانی نوشت: رضا امیرخانی دو بار چشمانش را گشوده است. دو جراحی برای تثبیت و رسیدگی به شکستگی استخوان بازو و ساق پا انجام شد. نتیجه جراحی رضایت بخش است.

عفونت مختصری در بدن وجود داشت که مدیریت و رفع شد.

در مورد هوشیاری باید گفت که بهبود این روند کند انجام خواهد شد. این کندی باعث می شود که تشخیص تغییرات بالینی دشوار و نامطمئن باشد.

طی دو اسکن اخیر علائم بهبود وضعیت کاملا واضح است. اما بهبود علائم بالینی کاملا محسوس نبوده است.