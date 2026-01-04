خبرهای امیدوارکننده از سلامت رضا امیرخانی
رضا امیرخانی دو بار چشمانش را گشوده است.
به گزارش تابناک؛ سایت رسمی رضا امیرخانی نوشت: رضا امیرخانی دو بار چشمانش را گشوده است. دو جراحی برای تثبیت و رسیدگی به شکستگی استخوان بازو و ساق پا انجام شد. نتیجه جراحی رضایت بخش است.
عفونت مختصری در بدن وجود داشت که مدیریت و رفع شد.
در مورد هوشیاری باید گفت که بهبود این روند کند انجام خواهد شد. این کندی باعث می شود که تشخیص تغییرات بالینی دشوار و نامطمئن باشد.
طی دو اسکن اخیر علائم بهبود وضعیت کاملا واضح است. اما بهبود علائم بالینی کاملا محسوس نبوده است.
