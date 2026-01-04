صفحه خبر لوگوبالا تابناک
بحران در ونزوئلا دامن دی‌کاپریو را گرفت

لئوناردو دی‌کاپریو به‌خاطر تحولات اخیر در ونزوئلا نتوانست در مراسم اعطای جوایز جشنواره بین‌المللی فیلم پالم اسپرینگز حضور یابد و این رویداد امسال کمی کم‌ستاره‌تر برگزار خواهد شد.
بحران در ونزوئلا دامن دی‌کاپریو را گرفت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ لئوناردو دی‌کاپریو، بازیگر برنده اسکار، به دلیل محدودیت‌های پروازی ناشی از تحولات اخیر در ونزوئلا، موفق به حضور در مراسم جوایز جشنواره بین‌المللی فیلم پالم اسپرینگز نشد.

مراسم اعطای جوایز جشنواره بین‌المللی فیلم پالم اسپرینگز امسال کمی کم‌ستاره‌تر برگزار خواهد شد؛ چراکه لئوناردو دی‌کاپریو به‌دنبال تحولات اخیر و ونزوئلا قادر به حضور در مراسم نشد.

قرار بود دی‌کاپریو برای بازی در فیلم «نبرد پشت نبرد» جایزه «دستاورد نخل صحرا» را دریافت کند. با این حال، ورایتی اعلام کرد که این بازیگر برنده اسکار به دلیل محدودیت‌های پروازی در منطقه پس از درگیری بین‌المللی، نتوانسته است جزیره سنت‌بارتس را ترک کند.

دی‌کاپریو پیش از آغاز سال نو به همراه خانواده و دوستانش از جمله جف بزوس و لورن سانچز در تعطیلات در این منطقه به سر می‌برد.

«لئوناردو دی‌کاپریو» به دلیل بحران در ونزوئلا قادر به حضور در مراسم نیست

سخنگوی جشنواره بین‌المللی فیلم پالم اسپرینگز گفت: «لئوناردو دی‌کاپریو به دلیل اختلالات غیرمنتظره در سفر و بسته شدن حریم هوایی، قادر به حضور حضوری در مراسم نیست. اگرچه از این‌که نمی‌توانیم این شب را در کنار او جشن بگیریم متأسفیم، اما افتخار می‌کنیم که از کار درخشان و نقش ماندگار او در سینما تقدیر کنیم. استعداد و تعهد او به هنر سینما همچنان الهام‌بخش است و خوشحالیم که امشب جایزه دستاورد نخل صحرا را به او اعطا می‌کنیم.»

فرودگاه بین‌المللی پالم اسپرینگز نیز با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که پرواز‌های خروجی متوقف شده‌اند. در این بیانیه آمده است: «یک مشکل در کنترل ترافیک هوایی اداره هوانوردی فدرال، حریم هوایی جنوب کالیفرنیا را تحت تأثیر قرار داده است. پرواز‌های خروجی در حال حاضر متوقف شده‌اند. هواپیما‌ها امکان فرود داشته‌اند، هرچند برخی پرواز‌های ورودی تغییر مسیر داده‌اند. این وضعیت مختص فرودگاه پالم اسپرینگز نیست و چندین فرودگاه جنوب کالیفرنیا را درگیر کرده است.

دی‌کاپریو با فیلم «نبرد پشت نبرد» شانس اسکار بهترین بازیگر مرد خود را دارد

دی‌کاپریو با فیلم «نبرد پشت نبرد» شانس کسب دومین جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد خود را دارد، فیلمی که در آن نقش یک انقلابی سابق را بازی می‌کند که برای نجات دخترش ناچار می‌شود به زندگی گذشته خود بازگردد. این فیلم به کارگردانی پل توماس اندرسن، از آغاز فصل جوایز با استقبال گسترده روبه‌رو شده است.

مراسم جوایز پالم اسپرینگز میزبان شمار زیادی از ستاره‌های هالیوود بود و از جمله برگزیدگان می‌توان به تیموتی شالامی، رز برن، کیت هادسن، مایکل بی. جردن، ایتن هاوک، آدام سندلر، کلویی ژائو، جسی باکلی، پل مسکال، گیرمو دل‌تورو، اسکار آیزاک، جیکوب الوردی و ... اشاره کرد.

