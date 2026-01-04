کرباسچی: ترامپ میخواهد راه اصلاحات را ببندد
همزمان با اعتراضات در برخی نقاط کشور، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا پیامی مداخله جویانه و جنگطلبانه منتشر کرد که در همان ساعات نخست با پاسخ قاطع سیاستمداران کشورمان مواجه شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، دونالد ترامپ جمعه گذشته در شبکه اجتماعی تروث سوشیال مدعی شد: «اگر ایران به معترضان مسالمتجو شلیک کند و آنها را بهطور خشونتآمیز بکشد، کاری که معمولاً انجام میدهند، ایالات متحده به کمکشان خواهد آمد. ما آمادهایم».
ادعای ترامپ درحالی مطرح می شود که به اذعان بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی، دولت و نیروهای امنیتی برخورد هوشمندانهای با اعتراضات داشتهاند و این هوشمندی سبب شده است تا از طریق گفتگو با نمایندگان معترضان، اولا در اسرع وقت تدبیری برای مشکلات اندیشیده شود تا با شنیدن صدای معترضان و تلاش برای رفع دغدغه ها و نگرانی ها از شرایط اقتصادی کشور، دامنه اعتراضات گسترش نیابد و ثانیا ماهیت آن از «اعتراض مسالمتآمیز» به «اغتشاش و تخریب» تغییر نکند.
در این راستا رهبر معظم انقلاب در سالروز میلاد حضرت علیبنابیطالب(ع) در دیدار خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه با تأکید بر لزوم تقویت «وحدت ملی» در مقابل «جنگ نرم» خاطرنشان کردند: «کاسب راست میگوید که با این شرایط نمیتواند کاسبی کند؛ این موضوع را مسئولان کشور هم قبول دارند و رئیسجمهور محترم و دیگر مسئولان ارشد درصدد علاج آن هستند. اما آنچه غیرقابل قبول است ایستادن عدهای تحریکشده یا مزدور دشمن پشت بازاریها است. اعتراض بجا است اما اعتراض غیر از اغتشاش است.»
البته واکنش به جنگطلبیهای سریالی ترامپ علیه ایرانیان به تلاش برای پاسخگویی به مطالبات مردم در عرصه داخلی محدود نماند و در حوزه دیپلماتیک نیز سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نامهای فوری به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت اعتراض جمهوری اسلامی ایران به این دخالت آشکار را اعلام کرد. در بخشی از نامه امیرسعید ایروانی آمده است: «هرگونه تشویق، حمایت یا تسهیل فعالیتهای براندازانه یا خشونتآمیز در داخل دولت دیگر، بهموجب حقوق بینالملل عملی متخلفانه بینالمللی محسوب میشود و بهطور مستقیم مسئولیت بینالمللی دولت مداخلهگر را متحقق میسازد.»
تلاش سرویسهای جاسوسی آمریکایی و اسرائیلی در به آشوب کشاندن اعتراضات مردم ایران به قدری مشهود است که حتی وزیر امور خارجه اسبق آمریکا نیز در پیامی اعتراف کرده مأموران موساد در ناآرامیهای ایران حضور دارند. مایک پمپئو در پستی در شبکه ایکس نوشته است: «سال نو مبارک به همه ایرانیانی که در خیابانها هستند. همچنین به هر مأمور موسادی که در کنارشان قدم میزند»!
در ادامه گفتگو با غلامحسین کرباسچی، فعال سیاسی و تحلیلگر رسانهای را در ارزیابی چرایی پیام مداخلهجویانه رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا، چگونگی تاثیر آن بر اعتراضات و راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی را میخوانید:
هدف ترامپ به هم ریختن شرایط داخلی ایران است
غلامحسین کرباسچی در پاسخ به این پرسش که آیا هدف ترامپ از پیام اخیرش صرفا جنگ روانی است یا قصد حمله نظامی به ایران دارد، گفت: ترامپ فردی غیرعادی است و نه سخنان به اصطلاح دوستانهاش نه اظهارات جنگطلبانه این فرد، هیچ کدام پایه و اساس منطقی ندارند اما به هر صورت فعلا قدرت در دستانش است و هر روز در صدد جنگ با کشوری از ونزوئلا گرفته تا روسیه و چین است. با این حال واضح است که هدف ترامپ از پیامش تاثیر بر شرایط داخلی ایران و به هم ریختن اوضاع کشور است.
بسیاری از این مشکلات ناشی از تحریمهای آمریکا است که باعث شده فشار اقتصادی افزایش یابد.
کرباسچی در ادامه افزود: این روزها عدهای در نقاط مختلف کشور نسبت به شرایط اقتصادی و افزایش بی رویه قیمت کالاها و ارز، اعتراض دارند و این اعتراض نیز به حق است زیرا گرانی و تورم مشکلاتی را برای مردم بوجود آورده است و بسیاری از این مشکلات نیز ناشی از تحریمهای آمریکا است که باعث شده فشار اقتصادی بر افراد کمبرخوردار جامعه افزایش یابد. اما راهحل رفع این گرفتاریها همکاری دولت و مردم است و دولت آقای پزشکیان نیز روش مناسبی در پیش گرفته است و با نمایندگان معترضین مذاکره و گفتگو میکند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب در توصیه به دولت و سایر مسئولین برای حل مشکلات مردم و برطرف کردن نارضایتیها اظهار داشت: دولت باید در مذاکره با مردم جدی باشد، مردم مشکلات متعددی دارند و نباید این مشکلات را صرفا به یکی دو مسئله مانند مالیات و قیمت ها... فروکاست. اگر بنا به مذاکره است باید همه ابعاد در نظر گرفته شود زیرا مردم اصل هستند و از ابتدای انقلاب تاکنون مسئولین پیوسته به مردم وعده دادهاند که میخواهند، خواست آنها را اجرا کنند.
ترامپ میخواهد اعتراضات قانونی را به خشونت بکشاند و راه اصلاح را ببنند
کرباسچی در ادامه تحلیل دلایل اظهارات مداخلهجویانه رئیسجمهور آمریکا در امور داخلی کشورمان، تصریح کرد: تحریکات ترامپ بیشتر برای این است که جو مسالمتآمیز و اعتراضات قانونی را به خشونت بکشاند و راه اصلاح را ببندد. توئیت اخیر پومپئو، وزیر امور خارجه سابق آمریکا و رئیس سابق سیا نیز ناظر به همین مسئله است. وی تصور میکند مردم ایران از حضور ماموران موساد در میان معترضین خوشحال میشوند درحالیکه این اظهارات حتی باعث بدبینی و تشکیک مردم نسبت به ماهیت اعتراضات قانونی و غیرخشونتآمیز خواهد شد.
این فعال سیاسی اصلاحطلب در ارزیابی زمینههای کمرنگ شدن اتحاد و انسجام اجتماعی پس از جنگ ۱۲ روزه و ضرورت حفظ و تقویت آن در شرایط فعلی که کشور با مشکلات اقتصادی و تهدیدهای خارجی مواجه است؛ گفت: برای پیشگیری از ایجاد گسست در انسجام اجتماعی باید به افرادی که نسبت به خواستههای مردم بیتوجه هستند، تذکر داد. اگر خواستههای مردم در زمینههای فرهنگی، اقتصادی و سیاست داخلی و خارجی در اولویت قرار گیرد و به آن توجه شود، اتحاد و انسجام اجتماعی حفظ خواهد شد.
کرباسچی ضمن توصیه به مسئولین کشور برای ترمیم ضعفها در تامین خواستههای مردم تصریح کرد: برخی مسئولین در زمان بحران به یاد انسجام اجتماعی میافتند اما وقتی بحرانها فروکش میکنند، نسبت به برآورده کردن انتظارات و خواسته های مردم بیتوجه میشوند. مانند مثالی از قرآن که برخی انسانها هنگامی که در طوفان دریا گرفتار میشوند به یاد خداوند میافتند اما اگر به ساحل عافیت برسند همه آن سختیها را فراموش میکنند. بنابراین مسئولین باید همواره به یاد این باشند که قدرت کشور از مردم است و صرفا در مواقع بحران و تهاجم خارجی به یاد مردم نیفتند.
وزارت امور خارجه با سیاستهای معقول از تاثیر جوسازیها علیه ایران بکاهد
وی در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت انجام اقدامات دیپلماتیک در سطح بینالمللی برای محدود کردن دخالتهای آمریکا اظهار داشت: باید ضعفهایی که در سیاست خارجی داریم جبران کنیم، وزارت امور خارجه موظف است از طریق سیاستهای معقول با کشورهای مختلف دنیا ارتباط برقرار کند تا از تاثیر جوسازیهای آمریکا و رسانههایش علیه کشورمان بکاهند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب در پاسخ به این پرسش که چرا ترامپ از سویی با مواضع جنگطلبانه راه گفتگو و مذاکره را میبندد و از سوی دیگر هرازگاهی پیشنهاد مذاکره میدهد؟ اظهار داشت: اظهارات مسئولان وزارت خارجه درباره شروط مذاکرات، منطقی، درست و قابل قبول است و طرف مقابل نمیتواند هنگامی که از مذاکرات سخن میگوید برای آن پیش شرطهایی مانند تعطیلی توانمندیهای هستهای و موشکی را قرار دهد.
کرباسچی در پایان گفت: البته وزارت خارجه در هیچ شرایطی نباید احساس کند راه دیپلماسی بسته است بلکه با بدترین دشمنان نیز باید راه مذاکره باز بماند. کادرهای دیپلماسی ایران قوی هستند و تجربیات خوبی از گذشته به دست آوردهاند. البته باید از همه نیروها استفاده شود، لجبازی و حذف برخی نیروهای توانمند عرصه سیاسی و دیپلماسی جزو نقطه ضعفهایی است که باید در این شرایط از آن پرهیز کنیم.