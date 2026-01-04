به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ «واسیلی نبنزیا»، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد اعلام کرد: شورای امنیت پس‌فردا (دوشنبه) برای بررسی تجاوز آمریکا به ونزوئلا و ربایش نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور تشکیل جلسه خواهد داد.

این خبر ساعاتی پس از آن بیان می‌شود که ایوان خیل پینتو، وزیر امور خارجه ونزوئلا در واکنش به حمله آمریکا، با ارسال نامه‌ای رسمی به سازمان ملل متحد خواستار برگزاری نشست فوری شورای امنیت شد و این اقدام را تجاوزی علیه حاکمیت و امنیت ملی خود دانست