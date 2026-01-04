صفحه خبر لوگوبالا تابناک
شورای امنیت برای تجاوز آمریکا به صحنه می‌آید

شورای امنیت برای بررسی تجاوز آمریکا به ونزوئلا روز دوشنبه تشکیل جلسه می دهد.
شورای امنیت برای تجاوز آمریکا به صحنه می‌آید

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ «واسیلی نبنزیا»، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد اعلام کرد: شورای امنیت پس‌فردا (دوشنبه) برای بررسی تجاوز آمریکا به ونزوئلا و ربایش نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور تشکیل جلسه خواهد داد.

این خبر ساعاتی پس از آن بیان می‌شود که ایوان خیل پینتو، وزیر امور خارجه ونزوئلا در واکنش به حمله آمریکا، با ارسال نامه‌ای رسمی به سازمان ملل متحد خواستار برگزاری نشست فوری شورای امنیت شد و این اقدام را تجاوزی علیه حاکمیت و امنیت ملی خود دانست

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
5
23
پاسخ
واقعا سازمان ملل و شورای امنیت و شورای حکام و ... چیزی جز هزینه بیخودی برای دنیا نیستند . تعطیلشان کنید . کشورها باید قدرت نظامی داشته باشند . دنیا، دنیای زور است نه گفتگو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
4
21
پاسخ
اخیراُ قانون جهان قانون جنگل شده وبرای اینکه درگیر این بی قانونی نشوی باید از همه لحاظ قوی شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
11
6
پاسخ
ترامپ بیچاره شد..
ناشناس
|
Canada
|
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
1
6
پاسخ
هیج غطلی نمیکنن
ناشناس
|
United States of America
|
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
2
6
پاسخ
دقت کردید آمریکا به کره ی شمالی هیچ کاری نداره؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
1
پاسخ
هیج امیدی به شورای امنیت وسازمان ملل وشورای حکام وحقوق بشر نیست باید قوی شد مثل کره شمالی
