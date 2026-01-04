شورای امنیت برای تجاوز آمریکا به صحنه میآید
شورای امنیت برای بررسی تجاوز آمریکا به ونزوئلا روز دوشنبه تشکیل جلسه می دهد.
کد خبر: ۱۳۴۹۷۰۷| |
3978 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ «واسیلی نبنزیا»، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد اعلام کرد: شورای امنیت پسفردا (دوشنبه) برای بررسی تجاوز آمریکا به ونزوئلا و ربایش نیکلاس مادورو، رئیسجمهور این کشور تشکیل جلسه خواهد داد.
این خبر ساعاتی پس از آن بیان میشود که ایوان خیل پینتو، وزیر امور خارجه ونزوئلا در واکنش به حمله آمریکا، با ارسال نامهای رسمی به سازمان ملل متحد خواستار برگزاری نشست فوری شورای امنیت شد و این اقدام را تجاوزی علیه حاکمیت و امنیت ملی خود دانست
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
واقعا سازمان ملل و شورای امنیت و شورای حکام و ... چیزی جز هزینه بیخودی برای دنیا نیستند . تعطیلشان کنید . کشورها باید قدرت نظامی داشته باشند . دنیا، دنیای زور است نه گفتگو
اخیراُ قانون جهان قانون جنگل شده وبرای اینکه درگیر این بی قانونی نشوی باید از همه لحاظ قوی شد.
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟