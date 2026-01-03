سرنوشت شهریار مغانلو؛ دو کیت زرد - دو پیراهن سرخ!

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، شهریار مغانلو بار دیگر به یکی از اصلی‌ترین سوژه‌های نقل‌وانتقالاتی فوتبال ایران تبدیل شده است. مهاجمی که نامش همزمان در لیست سه مدعی سنتی لیگ برتر یعنی پرسپولیس، سپاهان و تراکتور دیده می‌شود و آینده‌اش می‌تواند معادلات قهرمانی در نیم‌فصل دوم را تحت تأثیر قرار دهد.

پرسپولیس برای سومین پنجره متوالی است که به‌دنبال بازگرداندن این مهاجم اردبیلی است. سرخ‌پوشان از همان زمان جدایی مغانلو و انتقالش به فوتبال خارج از ایران، همواره نیم‌نگاهی به بازگشت او داشته‌اند؛ اما در دو مقطع قبلی، نه نظر باشگاه کلباء امارات جلب شد و نه خود بازیکن حاضر به تغییر فضای حرفه‌ای‌اش شد. با این حال، پرسپولیس همچنان این پرونده را باز نگه داشته و امیدوار است این‌بار شرایط متفاوت باشد.

در سوی دیگر، سپاهان قرار دارد. تیمی که شاید بهترین نسخه شهریار مغانلو را به فوتبال ایران معرفی کرد. مهاجمی که در اصفهان به اوج رسید، عنوان آقای گلی لیگ برتر را به دست آورد و یکی از تأثیرگذارترین مهره‌های خط حمله زردپوشان بود. همین سابقه موفق، سپاهان را به یکی از گزینه‌های جدی بازگشت مغانلو تبدیل کرده است.

اما تراکتور هم وارد این رقابت شده است. جالب اینکه تبریزی‌ها پیش از انتقال مغانلو به فوتبال پرتغال، یک‌بار با او به توافق رسیده بودند، اما در نهایت این انتقال با وجود گرفتن عکس با پیراهن تراکتور عملی نشد. حالا با حضور دوباره تراکتور در جمع مدعیان و نیاز این تیم به یک مهاجم تمام‌عیار، احتمال باز شدن دوباره این پرونده در تبریز جدی به نظر می‌رسد.

با این حال، نکته کلیدی این ماجرا تصمیم نهایی است کا در دستان باشگاه کلباء امارات قرار دارد. این باشگاه هنوز مشخص نکرده حاضر است مغانلو را به‌صورت قرضی واگذار کند یا تنها به انتقال دائمی رضایت می‌دهد. از سوی دیگر، خود شهریار از شرایطش در امارات رضایت دارد، از فضای زندگی و فوتبال در این کشور لذت می‌برد و حتی در آخرین دیدار تیمش نیز موفق به گلزنی شد. باشگاه اماراتی با توجه به سابقه درخشان مغانلو در ایران می‌داند که او مشتری کم ندارد و به همین دلیل، تا آخرین لحظه نقل‌وانتقالات روی رقم رضایت‌نامه چانه خواهد زد. تجربه پنجره‌های قبلی هم نشان داده که پرسپولیس با وجود علاقه جدی، نتوانسته نظر کلباء و خود بازیکن را همزمان جلب کند.

شهریار مغانلو که سابقه حضور و درخشش در پرسپولیس و سپاهان را دارد، بازیکنی است که حضورش در هر یک از این تیم‌ها می‌تواند توازن خط حمله را تغییر دهد و از طرفی پوشیدن پیراهن تراکتور او را در شرایطی خاص و جدید قرار خواهد داد. نکته اینکه هر سه تیم مهاجمانی در کورس آقای گلی دارند و بازگشت شهریار یه ایران این رقابت را نیز داغ خواهد کرد.

شهریار یک‌بار در نیم‌فصل با پیراهن پرسپولیس به تیم یحیی گل‌محمدی اضافه شد و نقش مهمی در قهرمانی آن فصل ایفا کرد، اما تجربه‌اش در سپاهان به جام ختم نشد و حالا در صورت حضور در هر تیم مدعی می‌تواند در قهرمانی نیز نقش داشته باشد. در حال حاضر، مغانلو همچنان مهره ثابت کلباء است و حتی امروز نیز در ترکیب اصلی این تیم مقابل عجمان به میدان رفت. همین موضوع نشان می‌دهد که جدایی او ساده نخواهد بود. با این حال، تا پایان نقل‌وانتقالات زمستانی، نام شهریار مغانلو همچنان یکی از داغ‌ترین سوژه‌های بازار خواهد بود. مهاجمی که تصمیم نهایی‌اش می‌تواند تیتر اول فوتبال ایران را تغییر دهد.