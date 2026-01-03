واکنش تند روسیه به تحولات ونزوئلا
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وزارت امور خارجه روسیه در دومین بیانیه خود مرتبط با تحولات امروز ونزوئلا اعلام کرد که مسکو عمیقاً نسبت به گزارشهایی که حاکی از خروج اجباری مادورو از ونزوئلا است، ابراز نگرانی میکند و خواستار روشن شدن موضوع است. مسکو افزود «اگر مادورو و همسرش واقعاً مجبور به ترک ونزوئلا شده باشند، این نقض غیرقابلقبول حاکمیت این کشور است. روسیه از ایالات متحده میخواهد فورا محل حضور مادورو و همسرش را مشخص کند».
وزارت امور خارجه روسیه پیشتر با صدور بیانیهای، اقدام نظامی ایالات متحده علیه ونزوئلا را «تجاوز مسلحانه» توصیف و بهشدت آن را محکوم کرد. مسکو اعلام کرد که توجیهات واشنگتن، بیاساس است و نه بر مبنای دیپلماسی واقعگرایانه، بلکه ناشی از خصومت ایدئولوژیک علیه دولت ونزوئلاست. مسکو همچنین از درخواست ونزوئلا و برخی کشورهای آمریکای لاتین برای برگزاری نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به این حمله حمایت کرده بود.