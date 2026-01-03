معاون مادورو از هدف واقعی حمله آمریکا پرده برداشت

معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا در امور سیاست، امنیت عمومی و صلح، اعلام کرد که نیروهای پلیس و ارتش این کشور برای هرگونه وضعیت احتمالی آمادگی کامل دارند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دیوسدادو کابیو ساعاتی پیش در حالیکه در کنار نیرو‌های مسلح ونزوئلا ایستاده بود تصریح کرد «نیرو‌های نظامی، پلیس و این نیرو‌های مسلح که اینجا کنار من هستند، مردم آماده‌اند؛ برای هر شرایطی آماده‌اند و برای هر اقدامی که ممکن است در پی یک حمله رخ دهد، آمادگی دارند.»

وی با اشاره به حملات امروز ایالات متحده در ونزوئلا ادامه داد «هدف این حملات نظامی، تصاحب منابع و دارایی‌های نفتی ونزوئلا است.»

بامداد امروز روز شنبه، صدای انفجار‌هایی در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، شنیده شد. ساکنان محلی گزارش دادند که انفجار‌ها در نقاط مختلف شهر، همچنین در فرودگاه سیمون بولیوار در مایکتیا و بندر لا گوایرا شنیده شده است. در ادامه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، مدعی شد که آمریکا حملات گسترده و موفقی علیه ونزوئلا انجام داده و اینکه نیکلاس مادورو به همراه همسرش بازداشت شده و از کشور خارج شده‌اند.