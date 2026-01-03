صفحه خبر لوگوبالا تابناک
موبایل وزیر دادگستری سابق اسرائیل هک شد

یک گروه هکری با انتشار تصاویری از نفوذ به تلفن همراه یکی از مقامات سابق اسرائیل خبر داد.
گروهی هکری که با نام «حنظله» فعالیت می‌کند، بامداد امروز (شنبه) با انتشار چندین پست در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، اعلام کرد به تلفن همراه «آیلت شاکد» وزیر دادگستری سابق اسرائیل نفوذ کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این گروه همراه با این اعلام، مجموعه‌ای از تصاویر و ویدئوها را منتشر کرد که به گفته آنان، از تلفن همراه هک‌شده شاکد استخراج شده است.

بر اساس این اعلام، محتوای منتشرشده شامل ده‌ها تصویر و چند ویدئو است که بخشی از آن‌ها به حضور شاکِد در رویدادهای سیاسی و بخشی دیگر رویدادهای شخصی او مربوط می‌شود. 

در میان این تصاویر، عکس‌هایی از شاکِد با لباس نظامی نیز دیده می‌شود که احتمالا به دوران خدمت سربازی او بازمی‌گردد. این گروه هکری در بیانیه‌ای که همراه با انتشار این محتوا منتشر شد، اعلام کرد: «این تنها آغاز یک کارزار طولانی‌مدت است.»

حنظله اعلام کرد که در اختیار داشتن محتوای بیشتری از تلفن همراه شاکِد را ادامه خواهد داد. در یکی از پیام‌ها، هکرها از در اختیار داشتن «پنجاه ویدئو» سخن گفته و هشدار داده‌اند افشاگری‌ها در هفته‌ها و ماه‌های آینده ادامه خواهد یافت.

این نخستین‌بار نیست که این گروه هکری نفوذ به تلفن همراه یک مقام اسرائیلی را مطرح می‌کند. پیشتر نیز این گروه از نفوذ به تلفن همراه «نفتالی بنت» نخست‌وزیر پیشین اسرائیل و «تزاچی براورمن» رئیس دفتر بنیامین نتانیاهو خبر داده بود. 

هک موبایل رژیم صهیونیستی حنظله تلفن همراه اسرائیل حمله سایبری
