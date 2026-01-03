صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

محدودیت‌های ترافیکی در آزادراه تهران – شمال

جانشین پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت ترافیکی و یک‌طرفه شدن مسیرهای محور چالوس و هراز برای مدیریت حجم بالای ترافیک و تخلیه سریع خودروها خبر داد و هشدار داد: رانندگان در محورهای برف‌گیر و لغزنده با رعایت سرعت مطمئنه و رعایت نکات ایمنی رانندگی کنند.
کد خبر: ۱۳۴۹۵۷۰
| |
3056 بازدید
محدودیت‌های ترافیکی در آزادراه تهران – شمال

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای شمال کشور گفت: با توجه به حجم بالای ترافیک شمال به جنوب محور چالوس و آزادراه تهران – شمال، از ساعت ۱۲ امروز ۱۳ دی ماه تردد کلیه وسایل نقلیه از ابتدای آزادراه تهران – شمال به سمت مرزن‌آباد(جنوب به شمال) ممنوع شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: همچنین از ساعت ۱۴:۳۰مسیر شمال به جنوب محدوده پل زنگوله به سمت تهران به صورت یک‌طرفه برای تخلیه سریع ترافیک اجرایی خواهد شد. در محور هراز نیز در برخی مقاطع از شمال به جنوب، محدوده لاریجان تا پلور مسیر به صورت مقطعی یک‌طرفه خواهد شد تا جریان ترافیک روان‌تر شود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت جوی محورهای کشور افزود: در اکثر محورهای مواصلاتی شاهد بارش برف و باران هستیم و سطح محورها کاملاً لغزنده است. رانندگان باید با سرعت مطمئنه، رعایت فاصله طولی و پرهیز از عجله و شتاب رانندگی کنند و صبر و حوصله را سرلوحه سفر خود قرار دهند. همچنین قبل از حرکت حتماً از سالم بودن سیستم‌های فنی خودرو از جمله بخاری، برف‌پاک‌کن، مخزن آبپاش و سیستم روشنایی اطمینان حاصل کنید تا شاهد کاهش حوادث و ایمنی کامل در مسیرهای شمالی باشیم. 
 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
محدودیت راه ترافیک وضعیت راه ها جاده های شمالی ترافیک جاده
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
محدودیت ترافیکی تا آخر هفته ادامه دارد
اجرای محدودیت ترافیک در جاده چالوس طی امشب
آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور در ۴ تیر
اعلام محدودیت‌های ترافیکی محورهای شمالی
آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور
بارش ۱۱ سانتی متر برف در جاده چالوس
جاده چالوس یکطرفه می‌شود!
محور کندوان مسدود شد
ترافیک پرحجم در محور هراز
آخرین وضعیت تردد در جاده‌های کشور
محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی برای آخر هفته
جزییات محدودیت‌های ترافیکی نوروزی جاده‌های کشور
آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌ها
ترافیک در محور چالوس
محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته اعلام شد
محدودیت و ممنوعیت های ترافیکی آخر هفته جاده‌ها
محدودیت‌های ترافیکی استان البرز اعلام شد
بارش برف در محورهای شش استان
محور‌های مواصلاتی بدون ترافیک
آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌های کشور
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۳ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
tabnak.ir/005f5G
tabnak.ir/005f5G