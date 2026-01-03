قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۱۳ دی
قیمت سکه پارسیان امروز سیزدهم دی ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۵۶۳| |
5727 بازدید
به گزارش تابناک؛ قیمت سکه پارسیان امروز_ شنبه سیزدهم دی _ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ در جدول زیر مشاهد کنید.
لازم به ذکر است، سوت واحد اندازهگیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی گرم =۱۰۰۰ سوت است، بنابراین هر سوت برابر با یک هزارم گرم است.
جدول قیمت سکه پارسیان
|وزن (سوت)
|وزن (گرم)
|قیمت (ریال)
|۲۰۰ سوت
|۰.۲۰ گرم
|۱,۵۴۶,۵۰۰
|۳۰۰ سوت
|۰.۳۰ گرم
|۳,۰۸۸,۵۰۰
|۴۰۰ سوت
|۰.۴۰ گرم
|۴,۶۳۰,۵۰۰
|۵۰۰ سوت
|۰.۵۰ گرم
|۶,۱۷۲,۵۰۰
|۶۰۰ سوت
|۰.۶۰ گرم
|۷,۷۱۴,۵۰۰
|۷۰۰ سوت
|۰.۷۰ گرم
|۹,۲۵۶,۵۰۰
|۸۰۰ سوت
|۰.۸۰ گرم
|۱۰,۷۹۸,۵۰۰
|۹۰۰ سوت
|۰.۹۰ گرم
|۱۲,۳۴۰,۵۰۰
|۱ گرم
|۱.۰۰ گرم
|۱۳,۸۸۲,۵۰۰
|۱.۱ گرم
|۱.۱۰ گرم
|۱۵,۴۲۴,۵۰۰
|۱.۲ گرم
|۱.۲۰ گرم
|۱۶,۹۶۶,۵۰۰
|۱.۳ گرم
|۱.۳۰ گرم
|۱۸,۵۰۸,۵۰۰
|۱.۴ گرم
|۱.۴۰ گرم
|۲۰,۰۵۰,۵۰۰
|۱.۵ گرم
|۱.۵۰ گرم
|۲۱,۵۹۲,۵۰۰
|۱.۶ گرم
|۱.۶۰ گرم
|۲۳,۱۳۴,۵۰۰
|۱.۷ گرم
|۱.۷۰ گرم
|۲۴,۶۷۶,۵۰۰
|۱.۸ گرم
|۱.۸۰ گرم
|۲۶,۲۱۸,۵۰۰
|۱.۹ گرم
|۱.۹۰ گرم
|۲۷,۷۶۰,۵۰۰
|۲ گرم
|۲.۰۰ گرم
|۲۹,۳۰۲,۵۰۰
|۲.۱ گرم
|۲.۱۰ گرم
|۳۰,۸۴۴,۵۰۰
|۲.۲ گرم
|۲.۲۰ گرم
|۳۲,۳۸۶,۵۰۰
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟