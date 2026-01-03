صفحه خبر لوگوبالا تابناک
قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۱۳ دی

قیمت سکه پارسیان امروز سیزدهم دی ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۵۶۳
| |
5727 بازدید

قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۱۳ دی

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه پارسیان امروز_ شنبه سیزدهم دی _ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ در جدول زیر مشاهد کنید.

لازم به ذکر است، سوت واحد اندازه‌گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی گرم =۱۰۰۰ سوت است، بنابراین هر سوت برابر با یک هزارم گرم است.

جدول قیمت سکه پارسیان

وزن (سوت) وزن (گرم) قیمت (ریال)
۲۰۰ سوت ۰.۲۰ گرم ۱,۵۴۶,۵۰۰
۳۰۰ سوت ۰.۳۰ گرم ۳,۰۸۸,۵۰۰
۴۰۰ سوت ۰.۴۰ گرم ۴,۶۳۰,۵۰۰
۵۰۰ سوت ۰.۵۰ گرم ۶,۱۷۲,۵۰۰
۶۰۰ سوت ۰.۶۰ گرم ۷,۷۱۴,۵۰۰
۷۰۰ سوت ۰.۷۰ گرم ۹,۲۵۶,۵۰۰
۸۰۰ سوت ۰.۸۰ گرم ۱۰,۷۹۸,۵۰۰
۹۰۰ سوت ۰.۹۰ گرم ۱۲,۳۴۰,۵۰۰
۱ گرم ۱.۰۰ گرم ۱۳,۸۸۲,۵۰۰
۱.۱ گرم ۱.۱۰ گرم ۱۵,۴۲۴,۵۰۰
۱.۲ گرم ۱.۲۰ گرم ۱۶,۹۶۶,۵۰۰
۱.۳ گرم ۱.۳۰ گرم ۱۸,۵۰۸,۵۰۰
۱.۴ گرم ۱.۴۰ گرم ۲۰,۰۵۰,۵۰۰
۱.۵ گرم ۱.۵۰ گرم ۲۱,۵۹۲,۵۰۰
۱.۶ گرم ۱.۶۰ گرم ۲۳,۱۳۴,۵۰۰
۱.۷ گرم ۱.۷۰ گرم ۲۴,۶۷۶,۵۰۰
۱.۸ گرم ۱.۸۰ گرم ۲۶,۲۱۸,۵۰۰
۱.۹ گرم ۱.۹۰ گرم ۲۷,۷۶۰,۵۰۰
۲ گرم ۲.۰۰ گرم ۲۹,۳۰۲,۵۰۰
۲.۱ گرم ۲.۱۰ گرم ۳۰,۸۴۴,۵۰۰
۲.۲ گرم ۲.۲۰ گرم ۳۲,۳۸۶,۵۰۰
 
 
 
