بیانیه فوری ونزوئلا درباره حمله آمریکا

جمهوری بولیواری ونزوئلا با شدیدترین لحن، تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا علیه خاک و جمعیت ونزوئلایی در مناطق غیرنظامی و نظامی کاراکاس و میراندا، آراگوا و لا گوآیرا را رد و محکوم می‌کند.
کد خبر: ۱۳۴۹۵۵۸
| |
139868 بازدید
|
۲
این عمل نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد، به ویژه مواد ۱ و ۲ آن است که احترام به حاکمیت، برابری حقوقی کشورها و ممنوعیت استفاده از زور را مقدس می‌شمارد. 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، چنین تجاوزی صلح و ثبات بین‌المللی، به ویژه در آمریکای لاتین و کارائیب را تهدید می‌کند و زندگی میلیون‌ها نفر را در خطر جدی قرار می‌دهد.

هدف این حمله جز تصاحب منابع استراتژیک ونزوئلا، به ویژه نفت و مواد معدنی آن، و تلاش برای شکستن استقلال سیاسی ملت با زور نیست.

آن‌ها موفق نخواهند شد. پس از بیش از دویست سال استقلال، مردم و دولت مشروع آن در دفاع از حاکمیت و حق غیرقابل سلب تصمیم‌گیری درباره سرنوشت خود استوار هستند.

 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
9
228
پاسخ
مگه قرار نشد مبارزه کنید پس چی شد
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
44
146
پاسخ
این هم نوعی عملیات ویژه هست یکی بر علیه اوکراین و یکی بر علیه ونزوئلا و هر دو وتقعیتش تجاوز هست با هر نام و عنوانی و هر دو هم محکوم
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
