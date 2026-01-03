بیانیه فوری ونزوئلا درباره حمله آمریکا
جمهوری بولیواری ونزوئلا با شدیدترین لحن، تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا علیه خاک و جمعیت ونزوئلایی در مناطق غیرنظامی و نظامی کاراکاس و میراندا، آراگوا و لا گوآیرا را رد و محکوم میکند.
کد خبر: ۱۳۴۹۵۵۸| |
139868 بازدید
این عمل نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد، به ویژه مواد ۱ و ۲ آن است که احترام به حاکمیت، برابری حقوقی کشورها و ممنوعیت استفاده از زور را مقدس میشمارد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، چنین تجاوزی صلح و ثبات بینالمللی، به ویژه در آمریکای لاتین و کارائیب را تهدید میکند و زندگی میلیونها نفر را در خطر جدی قرار میدهد.
هدف این حمله جز تصاحب منابع استراتژیک ونزوئلا، به ویژه نفت و مواد معدنی آن، و تلاش برای شکستن استقلال سیاسی ملت با زور نیست.
آنها موفق نخواهند شد. پس از بیش از دویست سال استقلال، مردم و دولت مشروع آن در دفاع از حاکمیت و حق غیرقابل سلب تصمیمگیری درباره سرنوشت خود استوار هستند.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۹۱
انتشار یافته: ۲
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟