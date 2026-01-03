صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

برف این محورها را مسدود کرد

جانشین پلیس راه راهور فراجا آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۳۴۹۵۵۷
| |
3915 بازدید
برف این محورها را مسدود کرد

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت محورهای شمالی کشور، گفت: در حال حاضر ترافیک در محور هراز مسیر شمال به جنوب در محدوده کلُرد و همچنین در مسیر رفت و برگشت حدفاصل گزنک تا آب‌اِسک سنگین گزارش شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی افزود: تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است، اما تمامی محورهای شمالی با بارش برف و باران همراه هستند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در ادامه با اشاره به شرایط جوی کشور اظهار داشت: بارش برف و باران در برخی از محورهای استان‌های تهران، البرز، مازندران، همدان، زنجان، گیلان و قزوین گزارش شده و همچنین در برخی از محورهای استان‌های خراسان شمالی، گلستان و کرمانشاه بارش باران جریان دارد.

سرهنگ محبی از مسدود بودن تعدادی از محورهای شریانی خبر داد و گفت: محورهای پیرانشهر–تمرچین و مریوان–سقز به عنوان محورهای شریانی به دلیل شرایط نامساعد جوی مسدود هستند.

وی افزود: در حال حاضر محورهای غیرشریانی سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا (رفت و برگشت)، پونل–خلخال، خوانسار–بوئین‌میاندشت و شاهین‌دژ–تکاب نیز مسدود اعلام شده‌اند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان خاطرنشان کرد: محور گنجنامه–تویسرکان نیز به دلیل شرایط فصلی دارای انسداد است و از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از طریق منابع رسمی از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و با رعایت احتیاط، تجهیزات زمستانی را به همراه داشته باشند. 

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
برف وضعیت راه ها مسدود شدن راه وضعیت جاده ها ترافیک جاده ای خبر فوری
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترافیک سنگین جاده ای امروز پنجشنبه 18 مرداد +جزییات
اکثر راه‌های روستایی کردستان مسدود شد
بازگشایی یک لاین محور چالوس
محدودیت‌های ترافیکی محورهای شمالی کشور
محورکندوان یکطرفه شد
وضعیت ترافیکی جاده‌ها و محورهای مسدود امروز ۸ فروردین
محدودیت‌های ترافیکی در محور هراز اعمال شد
آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور
ترافیک سنگین در برخی ورودی‌های تهران
آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی مازندران
اطلاع از وضعیت ترافیک در جاده‌های مازندران
فهرست جاده‌های برفی و بارانی کشور
تردد در محور کرج_ چالوس یک طرفه شد
هوا و جاده، از امروز برفی و بارانی
محور هراز تا اطلاع ثانوی بسته شد
جاده کرج - چالوس بسته شد
جاده چالوس یخبندان می‌شود
آخرین وضعیت راه های کشور
آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور
بارش برف‌و‌باران در ۲۰ استان/ مه‌گرفتگی در ۷ استان
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۳ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
tabnak.ir/005f53
tabnak.ir/005f53