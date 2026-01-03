صفحه خبر لوگوبالا تابناک
درخواست کلمبیا از سازمان ملل و OAS

رئیس جمهور کلمبیا حملات موشکی آمریکا به ونزوئلا را هشداری برای جهان خواند و خواستار تشکیل فوری جلسه سازمان شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۵۵۶
| |
2844 بازدید
درخواست کلمبیا از سازمان ملل و OAS

گوستاوو پترو رئیس جمهور کلمبیا در واکنش به حملات هوایی ایالات متحده به ونزوئلا آن را هشداری برای همه جهان خواند و از سازمان ملل و سازمان کشورهای آمریکایی(OAS)  خواست یک نشست فوری ترتیب دهند.پترو گفته، «همین الان آمریکا در حال انجام حملات موشکی به ونزوئلا است. سازمان ملل و سازمان کشورهای آمریکایی باید فورا تشکیل جلسه دهند...»

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ برخی رسانه‌های ونزوئلایی بامداد شنبه به وقت محلی از حمله هوایی آمریکا به یک پایگاه هوایی در کاراکاس خبر دادند و خبرگزاری رویترز نیز گزارش کرد که صدای حداقل ۷ انفجار در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا شنیده شد.به‌گزارش رویترز، منطقه‌ای نزدیک پایگاه نظامی در جنوب شهر دچار قطعی برق شده است.خبرگزاری فرانسه نیز به‌نقل از شاهدی عینی گزارش داد: «بخش جنوبی کاراکاس نزدیک پایگاه نظامی دچار قطع برق شده است.»

گزارش رسانه‌های محلی حاکی از آن است که  همزمان با انفجارهای متعدد که ونزوئلا را لرزاند، بالگردهای آمریکایی بر فراز کاراکاس دیده شدند.طبق گزارش‌ها، اینها بالگردهای تهاجمی آپاچی AH-64 و بالگردهای ترابری CH-47 هستند.

در چند ماه گذشته، ایالات متحده بارها از نیروهای نظامی خود برای نابود کردن قایق‌هایی که ادعا می‌شود حامل مواد مخدر هستند، استفاده کرده است. به ادعای مقامات آمریکایی، این عملیات با هدف مبارزه با جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر انجام می‌شد اما هدف پشت پرده آن، سرنگونی دولت نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا بود.حمله به ونزوئلا در شرایطی صورت گرفته است که پیش از این رئیس‌جمهور ونزوئلا نیکلاس مادورو هشدار داده بود که ایالات متحده در تلاش است تا دولت ونزوئلا را سرنگون کند و از طریق تحریم‌ها و کارزار فشار نظامی به ذخایر عظیم نفت ونزوئلا مسلط شود. 

