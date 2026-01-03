صفحه خبر لوگوبالا تابناک
واریز ماهیانه ۲ میلیون تومان برای والدین نوزادان

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: طبق مصوبه‌ای که به تصویب رسیده، از این پس کودکانی که متولد می‌شوند، تا سن دو سالگی به‌صورت منظم و ماهیانه مبلغ ۲ میلیون تومان به حساب والدین آن‌ها واریز خواهد شد.
واریز ماهیانه ۲ میلیون تومان برای والدین نوزادان

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سیدمحمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط اقتصادی و افزایش مشکلات معیشتی در جامعه، تأکید کرد: در شرایط امروز باید موضوع جمعیت و فرزندآوری با جدیت بیشتری دنبال شود، اما نکته بسیار مهم، مرحله قبل از آن است.

به گفته وی؛ پیش از آنکه زوجین قصد باروری داشته باشند، لازم است اقداماتی انجام شود تا دل‌نگرانی‌هایی که باعث کاهش میزان ازدواج شده یا موجب می‌شود زوج‌های جوان پس از ازدواج تمایلی به فرزندآوری نداشته باشند، برطرف شود.

وی افزود: امروز باید بیشتر روی این موضوعات کار کنیم، چرا که اگر این موانع و نگرانی‌ها کاهش پیدا کند، خروجی و نتیجه بهتری در حوزه ازدواج و فرزند آوری خواهیم داشت. 

جمالیان در ادامه به یکی از مصوبات جدید اشاره کرد و گفت: طبق مصوبه‌ای که به تصویب رسیده، از این پس کودکانی که متولد می‌شوند، تا سن دو سالگی به‌صورت منظم و ماهیانه مبلغ ۲ میلیون تومان به حساب والدین آن‌ها واریز خواهد شد. این مبلغ برای تأمین مایحتاج اولیه کودک در دوران نوزادی و اوایل کودکی در نظر گرفته شده است.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: چنین حمایت‌هایی می‌تواند بخشی از دغدغه‌های مالی خانواده‌ها را کاهش دهد و نقش مؤثری در تشویق زوجین به فرزندآوری داشته باشد.

