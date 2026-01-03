صفحه خبر لوگوبالا تابناک
هشدار نماینده آمریکا به ترامپ درباره تهدید ایران!

نماینده جمهوری‌خواه آمریکایی نوشت که رئیس‌جمهور این کشور به‌جای تهدید ایران، به مسائل داخلی ایالات متحده رسیدگی کند.
کد خبر: ۱۳۴۹۵۴۷
| |
6198 بازدید
|
۳
هشدار نماینده آمریکا به ترامپ درباره تهدید ایران!

در ادامه انتقادهای چهره‌های سیاسی آمریکایی از اظهارات مداخله‌جویانه «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور این کشور در امور داخلی ایران، «مارجوری تیلور گرین» از وفاداران سابق جنبش «آمریکا را دوباره بزرگ کنیم» به این کارزار پیوست.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این قانونگذار جمهوری‌خواه آمریکایی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تهدید به جنگ از سوی ترامپ تمام چیزی بود که ما در سال ۲۰۲۴ علیه آن رای دادیم.»

گرین همچنین نوشت که در حال حاضر تمرکز باید بر روی دلار مالیات‌دهندگان در داخل آمریکا و دفاع از «آزادی‌ها و حقوق خدادادی» شهروندان آمریکایی باشد.

این قانونگذار آمریکایی که از حامیان سرسخت ترامپ بود، به دلیل اقدامات او به‌ویژه در جریان نسل‌کشی غزه، به‌شدت از رئیس‌جمهور آمریکا انتقاد کرده است.

پیش از این نیز «توماس مسی» و «استیو بنن» از چهره‌های جمهوری‌خواه از مواضع ترامپ در قبال ایران انتقاد کرده بودند.
 

برچسب ها
نماینده آمریکا ترامپ آمریکا تهدید ایران ایران مارجوری تیلور گرین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
1
17
پاسخ
خب مشخصه اینا نمیخوان ایران دوباره شکوفا بشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
8
12
پاسخ
اين نشان ميدهد كه تهديد جدي است. نبايد اجازه دخالت خارجي داد.
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
1
9
پاسخ
دنیا جنگلیست هر که زور بیتر باشه زور میکه
