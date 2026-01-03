هشدار نماینده آمریکا به ترامپ درباره تهدید ایران!

نماینده جمهوری‌خواه آمریکایی نوشت که رئیس‌جمهور این کشور به‌جای تهدید ایران، به مسائل داخلی ایالات متحده رسیدگی کند.

در ادامه انتقادهای چهره‌های سیاسی آمریکایی از اظهارات مداخله‌جویانه «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور این کشور در امور داخلی ایران، «مارجوری تیلور گرین» از وفاداران سابق جنبش «آمریکا را دوباره بزرگ کنیم» به این کارزار پیوست.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این قانونگذار جمهوری‌خواه آمریکایی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تهدید به جنگ از سوی ترامپ تمام چیزی بود که ما در سال ۲۰۲۴ علیه آن رای دادیم.»

گرین همچنین نوشت که در حال حاضر تمرکز باید بر روی دلار مالیات‌دهندگان در داخل آمریکا و دفاع از «آزادی‌ها و حقوق خدادادی» شهروندان آمریکایی باشد.

این قانونگذار آمریکایی که از حامیان سرسخت ترامپ بود، به دلیل اقدامات او به‌ویژه در جریان نسل‌کشی غزه، به‌شدت از رئیس‌جمهور آمریکا انتقاد کرده است.

پیش از این نیز «توماس مسی» و «استیو بنن» از چهره‌های جمهوری‌خواه از مواضع ترامپ در قبال ایران انتقاد کرده بودند.

