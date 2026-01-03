صفحه خبر لوگوبالا تابناک
تصادف مرگبار در آذربایجان شرقی+شمار کشته ها

شادی‌نیا ادامه داد: متأسفانه در این حادثه سه نفر جان خود را از دست دادند و ۲ نفر نیز مصدوم شدند که مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، به بیمارستان اهر منتقل شدند.
تصادف مرگبار در آذربایجان شرقی+شمار کشته ها

سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی از وقوع یک سانحه رانندگی منجر به فوت در جاده اهر–هوراند خبر داد و گفت : در این حادثه سه نفر جان باخته و ۲ نفر مصدوم شدند.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ وحید شادی‌نیا روز جمعه اعلام کرد: ظهر دیروز ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی نیسان با یک دستگاه خودروی دنا در جاده اهر–هوراند به مرکز دیسپچ اورژانس استان اعلام شد.


وی افزود: این حادثه در ساعت ۱۳:۲۰ دیروز به اورژانس گزارش شد که در پی آن، سه دستگاه آمبولانس به محل وقوع سانحه اعزام شدند.

سه کشته و ۲ نفر مصدوم  در این تصادف

شادی‌نیا ادامه داد: متأسفانه در این حادثه سه نفر جان خود را از دست دادند و ۲ نفر نیز مصدوم شدند که مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، به بیمارستان اهر منتقل شدند.

سرهنگ حبیب آبراهه رئیس پلیس راه استان هم در گفت و گو با ایرنا با اشاره به لغزنده بودن جاده های استان، علت این تصادف شاخ به شاخ را تخطی از سرعت مطمئنه و عدم توانایی در کنترل خودرو دنا اعلام کرد.

 

