تصادف مرگبار در آذربایجان شرقی+شمار کشته ها
سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی از وقوع یک سانحه رانندگی منجر به فوت در جاده اهر–هوراند خبر داد و گفت : در این حادثه سه نفر جان باخته و ۲ نفر مصدوم شدند.
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ وحید شادینیا روز جمعه اعلام کرد: ظهر دیروز ۱۲ دیماه ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی نیسان با یک دستگاه خودروی دنا در جاده اهر–هوراند به مرکز دیسپچ اورژانس استان اعلام شد.
وی افزود: این حادثه در ساعت ۱۳:۲۰ دیروز به اورژانس گزارش شد که در پی آن، سه دستگاه آمبولانس به محل وقوع سانحه اعزام شدند.
سه کشته و ۲ نفر مصدوم در این تصادف
شادینیا ادامه داد: متأسفانه در این حادثه سه نفر جان خود را از دست دادند و ۲ نفر نیز مصدوم شدند که مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، به بیمارستان اهر منتقل شدند.
سرهنگ حبیب آبراهه رئیس پلیس راه استان هم در گفت و گو با ایرنا با اشاره به لغزنده بودن جاده های استان، علت این تصادف شاخ به شاخ را تخطی از سرعت مطمئنه و عدم توانایی در کنترل خودرو دنا اعلام کرد.