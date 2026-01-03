تصادف مرگبار در آذربایجان شرقی+شمار کشته ها

شادی‌نیا ادامه داد: متأسفانه در این حادثه سه نفر جان خود را از دست دادند و ۲ نفر نیز مصدوم شدند که مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، به بیمارستان اهر منتقل شدند.

سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی از وقوع یک سانحه رانندگی منجر به فوت در جاده اهر–هوراند خبر داد و گفت : در این حادثه سه نفر جان باخته و ۲ نفر مصدوم شدند.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ وحید شادی‌نیا روز جمعه اعلام کرد: ظهر دیروز ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی نیسان با یک دستگاه خودروی دنا در جاده اهر–هوراند به مرکز دیسپچ اورژانس استان اعلام شد.



وی افزود: این حادثه در ساعت ۱۳:۲۰ دیروز به اورژانس گزارش شد که در پی آن، سه دستگاه آمبولانس به محل وقوع سانحه اعزام شدند.

سه کشته و ۲ نفر مصدوم در این تصادف

سرهنگ حبیب آبراهه رئیس پلیس راه استان هم در گفت و گو با ایرنا با اشاره به لغزنده بودن جاده های استان، علت این تصادف شاخ به شاخ را تخطی از سرعت مطمئنه و عدم توانایی در کنترل خودرو دنا اعلام کرد.