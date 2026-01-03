لاهوتی: مردم ایران حق اعتراض دارند

نماینده مجلس با تاکید بر اینکه طبیعتاً معترضان در ایران از حق مشروع و قانونی اعتراض برخوردارند، تصریح کرد: یقینا مسئولان امنیتی، تمرکز و حواسشان به این موضوع خواهد بود که عده ای به دنبال سوءاستفاده از اعتراضات صنفی و مدنی مردم نباشند و آن را سیاسی نکنند. در اعتراضاتی که در کشورهای اروپایی نیز رخ می دهد همین موضوعات و مسائل مورد توجه است.

«حمله آمریکا به ایران»؛ تهدید دوباره ای است که امروز دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در واکنش به اعترضات مردمی در ایران مطرح کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش به اظهارات ترامپ، عنوان کرد: در واقع اولین بار نیست که دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا، اظهارنظرهای غیراصولی و غیر مرتبط در ارتباط با امور داخلی ایران مطرح می کند، امور داخلی چه ارتباطی با ترامپ دارد؟! آیا ترامپ رییس سازمان ملل است؟! او چه کاره است؟! صرفا رییس جمهور یک کشور است و حق مداخله در امور داخلی سایر کشورها را ندارد.‌

وی در ادامه افزود: در حقیقت این ضعف سایر کشورها است که به طور معمول از این نوع ادبیات های مداخله جویانه در مورد سایر کشورها استفاده می کنند چراکه امور داخلی هر کشوری به خودش مربوط است. در کشور ما نیز همانند سایر کشورهای اروپایی ممکن است اعتراضات صنفی رخ بدهد همانطور که اخیرا شاهد اعتراضاتی در ایتالیا بودیم. بنابراین در همه کشورهای دنیا این نوع اعتراضات صنفی رخ می دهد در ایران نیز همین گونه است.

لاهوتی با تاکید بر اینکه ترامپ باید بداند ملت ایران، کشورشان را دوست دارند و غیرتشان اجاره نمی دهد که ترامپ را به عنوان مدافع خودشان بپذیرند! آنها هنوز ملت ایران را نشناخته اند و به تعبیری در توهمات و دنیای خودشان سیر می کنند. به طور کلی اعتراضات صنفی در همه کشورهای دنیا رخ می دهد بالتبع در ایران نیز رخ می دهد که نشانه آزادگی جمهوری اسلامی محسوب می شود، همچنین نشان‌دهنده این موضوع است که اگر ملت ایران، انتقاداتی نسبت به حاکمیت داشته باشند از آزادی و حق اعتراض نسبت به مدیران کشور برخوردارند.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه طبیعتاً معترضان در ایران از حق مشروع و قانونی اعتراض برخوردارند، تصریح کرد: یقینا مسئولان امنیتی، تمرکز و حواسشان به این موضوع خواهد بود که عده ای به دنبال سوءاستفاده از اعتراضات صنفی و مدنی مردم نباشند و آن را سیاسی نکنند. به عنوان مثال در اعتراضاتی که در کشورهای اروپایی نیز رخ می دهد همین موضوعات و مسائل مورد توجه است. بنابراین حاکمیت به سوءاستفاده برخی از عناصر از این اعتراضات توجه دارد و با بیان اعتراض کاری ندارد.

لاهوتی با اشاره به اینکه هر دو هفته روبروی درب مجلس شورای اسلامی، تجمعاتی برگزار می شود، عنوان کرد: تاکنون جسارتی به این تجمع کنندگان، روبروی قوه مقننه نشده است. طبیعی است که افراد بخواهند مطالبات، اعتراضات و گلایه های به حق خود را انجام دهند در مقابل مسئولان به عنوان متولیان مردم مکلفند به این مطالبات پاسخ بدهند و مشکلاتشان را برطرف کنند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه تجربه نشان داده که در هر مقطعی، دشمنان به دنبال بهره‌برداری و سوءاستفاده هستند اما مردم ایران را نشناخته اند، گفت: مردم ایران، وطن خود را دوست دارند و اجازه نمی دهند شخصی مثل ترامپ و یا دیگران درباره امورات ایران اظهارنظر و مداخله کنند. به هر حال حق مردم است که گلایه های خود را بیان کنند و مسئولان حاکمیتی نیز باید به دنبال برطرف کردن مشکلات آنان باشند. در نتیجه اموز داخلی ایران، ربطی به ترامپ ندارد و مردم ایران نیز چنین اجازه ای به ترامپ نخواهند داد.