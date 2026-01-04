دولت زیرساخت ناقص را اصلاح کند/مجلس نسبت به آثار تورمی بودجه ۱۴۰۵ حساس است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر لزوم بازنگری دولت در انتخاب رئیس بانک مرکزی، گفت: هرگونه تصمیم در این سطح باید به تقویت تعامل دولت و مجلس منجر شود. وی همچنین با اشاره به سازوکار جدید ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، تأکید کرد مجلس اجازه تصویب بودجه‌ای با آثار تورمی بالا را نخواهد داد.

علیرضا زندیان، نماینده بیجار و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در خصوص موضوع انتخاب یا انتصاب رئیس بانک مرکزی اظهار کرد: در ارتباط با فرد معرفی‌شده از سوی دولت، لازم است نگاهی به گذشته ایشان صورت گیرد. زمانی که فردی در یک نهاد سیاست‌گذاری اقتصادی و تصویرسازی اقتصادی، یعنی همان وزارت مربوطه، حضور داشته و سپس به مجلس آمده و بنا به دلایل مختلف استیضاح وی در مجلس رأی آورده است، بازگشت مجدد به همان مسیر گذشته می‌تواند محل تأمل باشد.

وی افزود: دولت آقای رئیس‌جمهور همواره بر موضوع وفاق تأکید داشته است. پیش‌بینی بنده این است که اگر چنین انتصابی صورت بگیرد، موضع‌گیری‌های مختلف میان دولت، مجلس و افرادی که در جریان استیضاح آن وزیر نقش داشتند، در آینده می‌تواند ایجاد مشکل کند و آن وفاق، تعامل، همکاری و پاسخگویی نهادی که در رأس بانک‌ها و سیستم بانکی کشور قرار دارد با مجلس، کمتر محقق شود.

زندیان تصریح کرد: بنده صلاح می‌دانم دولت و شخص آقای رئیس‌جمهور در این موضوع بازنگری داشته باشند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، درباره ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: دولت در این لایحه پیش‌بینی کرده است که ارز ترجیحی به‌گونه‌ای به دست جامعه هدف برسد. در گذشته این‌گونه بود که ارز ترجیحی تخصیص داده می‌شد، کالا وارد می‌شد، اما کالایی که به دست دهک‌های پایین جامعه می‌رسید، با نرخ آزاد عرضه می‌شد و با قیمت‌های بالا و تورم بسیار زیاد مواجه بودیم.

وی ادامه داد: دولت اعلام کرده است که این‌بار ارز ترجیحی را مستقیماً به واردکننده یا تاجر نمی‌دهد، بلکه آن را از طریق کالا به مصرف‌کننده نهایی اختصاص می‌دهد. این راهکار، برنامه مناسبی است که می‌تواند اثر تورمی کمتری داشته باشد و حجم نقدینگی را در بازار و اقتصاد افزایش ندهد.

زندیان با بیان اینکه اجرای این سیاست نیازمند زیرساخت است، خاطرنشان کرد: دولت باید چارچوب‌ها و زیرساخت‌های لازم را فراهم کند؛ به‌ویژه در شرایطی که کالای اساسی با نرخ آزاد وارد جامعه می‌شود برای افرادی که کالابرگ دریافت نمی‌کنند. باید مشخص شود این کالا با چه قیمتی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد، چرا که این موضوع بیشترین اثر تورمی را بر همه مردم، به‌خصوص کسانی که کالابرگ دریافت نمی‌کنند، خواهد داشت.

وی تأکید کرد: دولت باید با حساسیت و دغدغه بیشتری به این موضوع ورود کند. قطعاً مجلس شورای اسلامی نیز، همان‌طور که مشخص است، چه در کمیسیون تلفیق و چه در صحن علنی، با توجه به شرایط معیشتی جامعه و نوسانات ارزی موجود در کشور، حساسیت بالایی در بررسی و تصویب لایحه بودجه خواهد داشت.

نماینده بیجار در پایان گفت: پیش‌بینی می‌شود مجلس با جدیت پای این موضوع بایستد تا لایحه بودجه‌ای تصویب شود که کمترین آثار تورمی را داشته و در راستای بهبود معیشت مردم و تسهیل تأمین مایحتاج اساسی آن‌ها حرکت کند.