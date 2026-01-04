صفحه خبر لوگوبالا تابناک
زندیان در گفتگو با تابناک:

دولت زیرساخت ناقص را اصلاح کند/مجلس نسبت به آثار تورمی بودجه ۱۴۰۵ حساس است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر لزوم بازنگری دولت در انتخاب رئیس بانک مرکزی، گفت: هرگونه تصمیم در این سطح باید به تقویت تعامل دولت و مجلس منجر شود. وی همچنین با اشاره به سازوکار جدید ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، تأکید کرد مجلس اجازه تصویب بودجه‌ای با آثار تورمی بالا را نخواهد داد.
کد خبر: ۱۳۴۹۵۳۴
| |
4802 بازدید
|
۲۴

دولت در انتخاب رئیس بانک مرکزی بازنگری کند / مجلس نسبت به آثار تورمی بودجه ۱۴۰۵ حساس است

علیرضا زندیان، نماینده بیجار و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در خصوص موضوع انتخاب یا انتصاب رئیس بانک مرکزی اظهار کرد: در ارتباط با فرد معرفی‌شده از سوی دولت، لازم است نگاهی به گذشته ایشان صورت گیرد. زمانی که فردی در یک نهاد سیاست‌گذاری اقتصادی و تصویرسازی اقتصادی، یعنی همان وزارت مربوطه، حضور داشته و سپس به مجلس آمده و بنا به دلایل مختلف استیضاح وی در مجلس رأی آورده است، بازگشت مجدد به همان مسیر گذشته می‌تواند محل تأمل باشد.

وی افزود: دولت آقای رئیس‌جمهور همواره بر موضوع وفاق تأکید داشته است. پیش‌بینی بنده این است که اگر چنین انتصابی صورت بگیرد، موضع‌گیری‌های مختلف میان دولت، مجلس و افرادی که در جریان استیضاح آن وزیر نقش داشتند، در آینده می‌تواند ایجاد مشکل کند و آن وفاق، تعامل، همکاری و پاسخگویی نهادی که در رأس بانک‌ها و سیستم بانکی کشور قرار دارد با مجلس، کمتر محقق شود.

زندیان تصریح کرد: بنده صلاح می‌دانم دولت و شخص آقای رئیس‌جمهور در این موضوع بازنگری داشته باشند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، درباره ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: دولت در این لایحه پیش‌بینی کرده است که ارز ترجیحی به‌گونه‌ای به دست جامعه هدف برسد. در گذشته این‌گونه بود که ارز ترجیحی تخصیص داده می‌شد، کالا وارد می‌شد، اما کالایی که به دست دهک‌های پایین جامعه می‌رسید، با نرخ آزاد عرضه می‌شد و با قیمت‌های بالا و تورم بسیار زیاد مواجه بودیم.

وی ادامه داد: دولت اعلام کرده است که این‌بار ارز ترجیحی را مستقیماً به واردکننده یا تاجر نمی‌دهد، بلکه آن را از طریق کالا به مصرف‌کننده نهایی اختصاص می‌دهد. این راهکار، برنامه مناسبی است که می‌تواند اثر تورمی کمتری داشته باشد و حجم نقدینگی را در بازار و اقتصاد افزایش ندهد.

زندیان با بیان اینکه اجرای این سیاست نیازمند زیرساخت است، خاطرنشان کرد: دولت باید چارچوب‌ها و زیرساخت‌های لازم را فراهم کند؛ به‌ویژه در شرایطی که کالای اساسی با نرخ آزاد وارد جامعه می‌شود برای افرادی که کالابرگ دریافت نمی‌کنند. باید مشخص شود این کالا با چه قیمتی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد، چرا که این موضوع بیشترین اثر تورمی را بر همه مردم، به‌خصوص کسانی که کالابرگ دریافت نمی‌کنند، خواهد داشت.

وی تأکید کرد: دولت باید با حساسیت و دغدغه بیشتری به این موضوع ورود کند. قطعاً مجلس شورای اسلامی نیز، همان‌طور که مشخص است، چه در کمیسیون تلفیق و چه در صحن علنی، با توجه به شرایط معیشتی جامعه و نوسانات ارزی موجود در کشور، حساسیت بالایی در بررسی و تصویب لایحه بودجه خواهد داشت.

نماینده بیجار در پایان گفت: پیش‌بینی می‌شود مجلس با جدیت پای این موضوع بایستد تا لایحه بودجه‌ای تصویب شود که کمترین آثار تورمی را داشته و در راستای بهبود معیشت مردم و تسهیل تأمین مایحتاج اساسی آن‌ها حرکت کند.

جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
اعتصاب در استوری، فروش در دایرکت/ بازار گرمی چندجانبه در فروشگاه‌های آنلاین+تصاویر
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
12
پاسخ
چند ماه قبل نرخ ارز دولتی نرخ رسمی بود و نرخ ارز در بازار آزاد نرخ غیر رسمی حالا نر خ رسمی همان نرخ بازار آزاد شده خلاصه و واقعیت اصلاح ریشه ای دولت همین است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
فرزین وظیفه و برنامه رو به درستی اجرا کرد
تا جایی که شد قیمت دلار رو بالا برد
حالا همتی به اسم ثبات و نوسان گیری نقش جدید بازی می کند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
مگه دلاری مانده؟
با دلار 150 وارد کنند با دلار چند دست مصرف کننده برسد؟
مگر زندگی فقط چهار قلم کالابرگ است؟
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
2
22
پاسخ
مردم ایران
رو شما قیمت گذاشتند
نفری یک میلیون تومان
اررزش شما خیلی بیشتر از این یک میلیون تومان هست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
حرف خوبي نزدي
دريافت ماهانه از منابع مختلف
چيزي كه هيچ كشوري نميده
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
مگر زندگی مردم فقط چندقلم کالای خوراکی است؟بقیه کالاها مانند خودرو،مسکن،دارو و درمان وبیمارستان،لوازم خانگی،هزینه های آموشی ومیوه ها و...چی میشود؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
15
پاسخ
تا زمانی که خلق پول صورت می‌گیرد تورم هم داریم حتی اگر بصورت نامحدود دلار یا طلا داشته باشیم
سیّد دلبر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
14
پاسخ
زیرساخت ؟؟؟؟ پیدا کردی خبر بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
16
پاسخ
همتی و پزشکیان یه سوال ساده از شما پرسیدند.
اگر ارز ترجیحی برای ثابت نگه داشتن قیمت ها است پس چرا قیمت ها با افزایش دلار آزاد افزایش پیدا می کنه!!!؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
اگر قیمت ها با دلار آزاد برای مردم محاسبه می شوند ارز دولتی تاثیری ندارد چرا بعد از حذف ارز دولتی قرار است قیمت چند برابر شوند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
2
پاسخ
آثار تورمی داشته باشه یا نداشته باشه باید پول مردم به دست خودشون برسه نه اینکه به اسم وارد کننده ببرن دبی و امارات برای سرمایه گزاری
هر چی بشه بدتر از این نمیشه که دلار اینطوری شارپ بزنه
عباس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
12
پاسخ
من نمیدنم معیار دهک بندی وکالا برگ چی هست که منی که یک دستفروشم ماشینی هم ندارم و حساب بانکی زیادی هم ندارم فقط در حد خریدن وسایل بساطم، از همون اول کالا برگ به من تعلق نگرفت و یارانم هم ۶ ماه پیش حذف شد اما مسایه‌مون که داخل پتروشیمی رسمی است و حقوق بالای ۱۲۰ میلیون داره وماشین ودوتا خونه داره این‌ها را دریافت می‌کنه، عجب شفافسازی و اعدالتی🤬
پاسخ ها
کارسناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
ازاین دست مورد خیلی خیلی زیاد ولی این ها هارت وپورت ویارانه وکالا برگ را چماق بر سر مردم کردند در صورتی که کار از بیخ وبم اشکال دارد درست فرمودید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
14
پاسخ
یکم دیر نیست برای اصلاحات ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
خیلی دیره
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
10
پاسخ
فرمول دهک بندی رو منتشر کیند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
3
پاسخ
بجای گدا پروری حقوق واقعی بدید
عکس ماهواره‌ای از تازه‌ترین وضعیت دریاچه ارومیه
مژده هواشناسی: یک هفته برفی در پیش است! + نقشه
مرعشی: اگر این وضع ادامه یابد، گرسنگان هم به خیابان می‌آیند!
مرگ هولناک جویندگان گنج در کاشان
دستگیری فرد مسلح پیش از آشوبگری در اعتراضات دزفول
جزییات قتل تکان‌دهنده مرد ۳۶ ساله به دست قاتل مسلح
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
هشدار سردار رادان به پدر و مادرها در شرایط خاص کشور
مروری بر کارنامه شهیدعلیرضا یاسینی؛ خلبانی با دو اجکت و رکورد ماموریت‌های برون‌مرزی
مذاکرات سوریه و اسرائیل از سر گرفته می‌شود
اعترافات اغتشاشگری که با شعله افکن پلیس آتش زد
نتانیاهو: ترامپ هیچ‌ امتیازی به حماس نداد
دعای مهران غفوریان برای مردم ایران در شرایط اخیر + عکس
روایت مرشایمر از درخواست اسرائیل از آمریکا درباره جنگ با ایران
لغو کنسرت خوانندگان مشهور در تهران و شهرستان‌ها
آیت‌الله نوری همدانی به یاری مردم درآمد
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
توضیح قاضی دادگستری درباره پارک = پنچری
کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!
ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد افزایش داده است/ احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سه ماهه اول ۲۰۲۶ وجود دارد!
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند
بیانیه فوری ونزوئلا درباره حمله آمریکا
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۴۱ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
