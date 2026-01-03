دستگیری اخلالگران امنیت در شوشتر
فرمانده انتظامی شوشتر از دستگیری تعدادی از اخلالگران نظم و امنیت عمومی خبرداد.
کد خبر: ۱۳۴۹۵۲۳| |
4003 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سرهنگ کاظمی در بیان جزئیات این خبر گفت: غروب پنج شنبه تجمعی در راستای مطالبات معیشتی برگزار شد که متأسفانه تعدادی افراد اوباش و عناصر فرصتطلب با سوءاستفاده از این فضا، اقدام به سر دادن شعارهای ساختارشکنانه کرده و در نظم و امنیت عمومی شهرستان اخلال ایجاد کردند.
وی افزود: با هوشیاری و اقدام بهموقع مأموران انتظامی، چند نفر از اخلال گران شناسایی و دستگیر شدند که از آنها یک قبضه کلت کمری، 12 تیغه قمه و یک تیغه خشاب کشف شد.
سرهنگ کاظمی با تأکید بر احترام مجموعه انتظامی به مطالبات قانونی مردم، تصریح کرد: دشمنان ملت ایران با بهرهگیری از عناصر خودفروخته در پی ایجاد التهاب در جامعه هستند لذا شهروندان ضمن هوشیاری، مراقب فرزندان خود باشند تا در دام معاندان قرار نگیرند.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟