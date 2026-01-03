به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سرهنگ کاظمی در بیان جزئیات این خبر گفت: غروب پنج شنبه تجمعی در راستای مطالبات معیشتی برگزار شد که متأسفانه تعدادی افراد اوباش و عناصر فرصت‌طلب با سوءاستفاده از این فضا، اقدام به سر دادن شعارهای ساختارشکنانه کرده و در نظم و امنیت عمومی شهرستان اخلال ایجاد کردند.

وی افزود: با هوشیاری و اقدام به‌موقع مأموران انتظامی، چند نفر از اخلال گران شناسایی و دستگیر شدند که از آن‌ها یک قبضه کلت کمری، 12 تیغه قمه و یک تیغه خشاب کشف شد.

سرهنگ کاظمی با تأکید بر احترام مجموعه انتظامی به مطالبات قانونی مردم، تصریح کرد: دشمنان ملت ایران با بهره‌گیری از عناصر خودفروخته در پی ایجاد التهاب در جامعه هستند لذا شهروندان ضمن هوشیاری، مراقب فرزندان خود باشند تا در دام معاندان قرار نگیرند.