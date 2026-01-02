واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران
وزیر سابق امور خارجه به تهدید امروز رئیس جمهور آمریکا برای دخالت در ایران واکنش نشان داد.
به گزارش تابناک، جواد ظریف در شبکه ایکس نوشت: اسرائیل هر فرصتی برای صلح در منطقه و آشتی ایران و آمریکا را خنثی کرده است. همچنین واضح است که زورگویی ترامپ که به عنوان دیپلماسی تبلیغ میشود، هرگز با ایران کارساز نیست. خروج از این چرخه ممکن است، اما تنها در صورتی که ایالات متحده تصمیم بگیرد منافع آمریکا را به جای منافع اسرائیل پیش ببرد.
هر چی بدبختی میکشیم از امثال توست
ناشناس| |
۲۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
منظورت از این حرف چیه؟یعنی حاظری باامریکا مذاکره وتوافق کنی؟این پنبه رااز گوشت دربیار که خانواده شهدا بزارند مذاکره ای اتفاق بیفته،ضمنا باید حرفت راشفاف وبدون ابهام وبدون اینکه قابل تفسیر باشه بگی
رضا| |
۲۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
ناشناس| |
۲۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
اگر مذاکره با آمریکا به نفع مردم باشد بدون شک خانواده ی معظم شهدا هم موافق هستند
علی| |
۲۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
ناشناس| |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
محمود| |
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
دیپلماسی التماسی دیگه جواب نمیده
دنیا فقط زبان زور میفهمه
ظریف الممالک
دنیا فقط زبان زور میفهمه
ظریف الممالک
آقای ظریف. ایران دیپلماتی مثل شما نیاز دارد تا ایران را سربلند کند .ولی افسوس که دشمنان داخلی نمیگذارد به ملت ایران کمک کنید ایران افرادی مثل شما زیاد دارد ولی به حاشیه رانده شده آمد چون منافع شأن به خطر میافتد ومرگ بر ترامپ
محمد از ایران بزرگ| |
۲۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
حامد| |
۲۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
ظریف حنای تودیگه رنگ ندارد .
بعدازشهادت حاج قاسم درقدم زدن باکری درنهایت لذت و عشق وحال بودی .
بعدازشهادت رییسی..
بعدازشهادت حاج قاسم درقدم زدن باکری درنهایت لذت و عشق وحال بودی .
بعدازشهادت رییسی..
اقای ظریف میخواست با برجامهای یک دو سه ایران لیبی سازی کند نتوانست.جانشیناش امدن با بالا بردن دلار .تلار یک و دو سه ایران اسلامی زمین بزنن اینها هم نتوانستن.ولا ولا این ملت زیر هرباری برن زیربار حرف زور نمیرن اونم از طرف ترامپ نتانیاهو دشمنان درجه یک ایران
مجید| |
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
