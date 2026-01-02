صفحه خبر لوگوبالا تابناک
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران

وزیر سابق امور خارجه به تهدید امروز رئیس جمهور آمریکا برای دخالت در ایران واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۴۹۴۹۲
| |
103313 بازدید
|
۷۷

واکنش جواد ظریف به تهدید اخیر ترامپ برای دخالت در ایران

به گزارش تابناک، جواد ظریف در شبکه ایکس نوشت: اسرائیل هر فرصتی برای صلح در منطقه و آشتی ایران و آمریکا را خنثی کرده است. همچنین واضح است که زورگویی ترامپ که به عنوان دیپلماسی تبلیغ می‌شود، هرگز با ایران کارساز نیست. خروج از این چرخه ممکن است، اما تنها در صورتی که ایالات متحده تصمیم بگیرد منافع آمریکا را به جای منافع اسرائیل پیش ببرد.

میلی صفحه خبر موبایل
برچسب ها
محمدجوادظریف تهدید ترامپ ترامپ
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Belgium
|
۱۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
125
160
پاسخ
هر چی بدبختی میکشیم از امثال توست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
تابناک چرا همه کامنت ها را بستی، این یکی و باز گذاشتی؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
34
70
پاسخ
شتر در خواب بیند ......
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
211
86
پاسخ
منظورت از این حرف چیه؟یعنی حاظری باامریکا مذاکره وتوافق کنی؟این پنبه رااز گوشت دربیار که خانواده شهدا بزارند مذاکره ای اتفاق بیفته،ضمنا باید حرفت راشفاف وبدون ابهام وبدون اینکه قابل تفسیر باشه بگی
پاسخ ها
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
در تصمیمات سیاسی و اجرای آنها خانواده شهدا و ... کی و چه زمانی تاًثیر گذار و تعیین کننده بوده اند ؟! ضمنا در متن شما دو غلط واضح و بدیهی وجود دارد .(حاظری و بزارند !)
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
خانواه ی شهدا طرف مردم هستند
اگر مذاکره با آمریکا به نفع مردم باشد بدون شک خانواده ی معظم شهدا هم موافق هستند
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
اگر قرار باشد حرف عریان و غیر قابل تفسیر بگوید که دیپلمات و سیاستمدار نمی‌گویند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
واقعیت هست
محمود
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
مشگل امثال ظریف خان اینحا است که هنوز متوجه نشدند رژیم جعلی صهیونی بخشی از حاکمیت امریکا است و تصمیم گیرنده این رژیم خبیث هم خود سران امریکا هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
37
56
پاسخ
نه نه عروس
Mjh
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
103
92
پاسخ
دیپلماسی التماسی دیگه جواب نمی‌ده
دنیا فقط زبان زور می‌فهمه
ظریف الممالک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
95
132
پاسخ
آقای ظریف. ایران دیپلماتی مثل شما نیاز دارد تا ایران را سربلند کند .ولی افسوس که دشمنان داخلی نمی‌گذارد به ملت ایران کمک کنید ایران افرادی مثل شما زیاد دارد ولی به حاشیه رانده شده آمد چون منافع شأن به خطر می‌افتد ومرگ بر ترامپ
پاسخ ها
محمد از ایران بزرگ
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
درود بر شما ، افسوس که قدرت در دست مافیا های بی‌وجدان و بیشرفی است که اصلاً و ابدا منافع ملی برایشان کوچکترین اهمیتی ندارد
حامد‌
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
کسی‌که‌فرانچسکو‌تو‌برجام‌سرش‌کلاه گذاشته‌چطور‌میتونه‌مملکتونجات‌بده‌.
خسروی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
117
86
پاسخ
ظریف حنای تودیگه رنگ ندارد .
بعدازشهادت حاج قاسم درقدم زدن باکری درنهایت لذت و عشق وحال بودی .
بعدازشهادت رییسی..
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
63
75
پاسخ
اسراییل همون امریکاست،...ظریف که اونا رو از هم جدا میکنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
17
54
پاسخ
تو فقط بنویس تنها راه خروج از ای چرخه مذاکره است وِغیره ..
حسن درویش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
84
74
پاسخ
اقای ظریف میخواست با برجامهای یک دو سه ایران لیبی سازی کند نتوانست.جانشیناش امدن با بالا بردن دلار .تلار یک و دو سه ایران اسلامی زمین بزنن اینها هم نتوانستن.ولا ولا این ملت زیر هرباری برن زیربار حرف زور نمیرن اونم از طرف ترامپ نتانیاهو دشمنان درجه یک ایران
پاسخ ها
مجید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
این حرف کی به تو گفت
