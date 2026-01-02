واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران

به گزارش تابناک، جواد ظریف در شبکه ایکس نوشت: اسرائیل هر فرصتی برای صلح در منطقه و آشتی ایران و آمریکا را خنثی کرده است. همچنین واضح است که زورگویی ترامپ که به عنوان دیپلماسی تبلیغ می‌شود، هرگز با ایران کارساز نیست. خروج از این چرخه ممکن است، اما تنها در صورتی که ایالات متحده تصمیم بگیرد منافع آمریکا را به جای منافع اسرائیل پیش ببرد.