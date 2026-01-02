منشا دود غلیظ در غرب تهران چه بود؟

به گزارش تابناک، جلال ملکی، سخنگوی آتش‌نشانی تهران درباره دود مشاهده‌شده در محدوده بزرگراه آزادگان توضیح داد: این دود به‌دنبال آتش‌سوزی ضایعات رهاشده متعلق به یکی از کارخانه‌ها ایجاد شده بود. وی افزود این حادثه با اقدام سریع عوامل کارخانه و حضور به‌موقع آتش‌نشانان در زمان کوتاهی تحت کنترل درآمد و خطری شهروندان را تهدید نکرد.