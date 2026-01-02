صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

منشا دود غلیظ در غرب تهران چه بود؟

سخنگوی آتش‌نشانی تهران اعلام کرد دود مشاهده‌شده در غرب تهران ناشی از سوختن ضایعات رهاشده یکی از کارخانه‌ها بوده که در مدت کوتاهی مهار شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۴۸۷
| |
4159 بازدید

منشا دود غلیظ در غرب تهران چه بود؟

به گزارش تابناک، جلال ملکی، سخنگوی آتش‌نشانی تهران درباره دود مشاهده‌شده در محدوده بزرگراه آزادگان توضیح داد: این دود به‌دنبال آتش‌سوزی ضایعات رهاشده متعلق به یکی از کارخانه‌ها ایجاد شده بود. وی افزود این حادثه با اقدام سریع عوامل کارخانه و حضور به‌موقع آتش‌نشانان در زمان کوتاهی تحت کنترل درآمد و خطری شهروندان را تهدید نکرد.

 

 
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اتش سوزی تهران حوادث
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۳ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
tabnak.ir/005f3v
tabnak.ir/005f3v