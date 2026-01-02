منشا دود غلیظ در غرب تهران چه بود؟
سخنگوی آتشنشانی تهران اعلام کرد دود مشاهدهشده در غرب تهران ناشی از سوختن ضایعات رهاشده یکی از کارخانهها بوده که در مدت کوتاهی مهار شد.
به گزارش تابناک، جلال ملکی، سخنگوی آتشنشانی تهران درباره دود مشاهدهشده در محدوده بزرگراه آزادگان توضیح داد: این دود بهدنبال آتشسوزی ضایعات رهاشده متعلق به یکی از کارخانهها ایجاد شده بود. وی افزود این حادثه با اقدام سریع عوامل کارخانه و حضور بهموقع آتشنشانان در زمان کوتاهی تحت کنترل درآمد و خطری شهروندان را تهدید نکرد.
