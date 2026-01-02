صفحه خبر لوگوبالا تابناک
تشکر امام جمعه اردبیل از بازاریان تبریز

خطیب نماز جمعه اردبیل گفت: تذکر مسالمت آمیز اهل بازار به دولت کاملاً بجا و حق آنهاست و اقتضاء می‌کند که دولتمردان تلاش خود را مضاعف کنند.
تشکر امام جمعه اردبیل از بازاریان تبریز

به گزارش تابناک، آیت الله سید حسن عاملی ۱۲ دی در خطبه‌های نماز جمعه که در محل مصلای اردبیل و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد از سردار با عظمت اسلام سردار سلیمانی تجلیل و اظهار کرد: سردار سلیمانی هیبت، صولت و عزت کشور ماست. وی با درایتی فوق العاده، شجاعتی بی نظیر، معنویتی مثال زدنی و ولایت پذیری آرمانی سال های متمادی در خطرناک ترین برهه امنیت کشور را تامین کردند.

وی با اشاره به موفقیت اخیر ایران در ارسال ماهواره به فضا افزود: ایران در شرایط تحریم و با دانش بومی در صنعت فضایی مخصوصاً ارسال ماهواره به فضا در ردیف کشورهای پیشرفته صنعتی قرار گرفت، ارسال پیشرفته‌ترین ماهواره‌های تصویربرداری به فضا که این هفته صورت گرفت دشمنان را به شدت ترسانده و حکایت از آینده علمی فوق العاده برای ایران عزیزمان دارد هر چقدر ما را تحریم کنند ما را بیشتر وادار به پیشرفت بومی می‌کنند آنها می‌دانند که نهضت بزرگ ماهواره‌سازی شروع شده است و حالا دیگر کل جزئیات کره زمین در دید متخصصین ایرانی است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل با اشاره به حضور و استقبال چشم‌گیر نسل جوان در آئین معنوی اعتکاف خاطر نشان کرد: جمعیت جوان و نوجوان در اعتکاف امسال بی‌نظیرِ بی‌نظیر است، اقبال نسل جدید به معنویتی مثل اعتکاف واقعاً تکان دهنده و نشان فَشَل بودن فعالیت‌های ضد فرهنگی دجّال روزگار است، من به پدر مادرها جداً تبریک عرض می‌کنم، از متمولین می‌خواهم اگر می‌خواهند در ثواب اعتکاف شریک باشند، اگر می‌خواهند در نامه عمل خود ثواب اعتکاف داشته باشند حتماً در تامین غذای معتکفین مساعدت کنند.

وی گفت: جای بسی شکر است که در بیش از ۱۰۰ مسجد استان جوانان و دانش آموزان اعتکاف می گیرند، میل به اعتکاف ناشی از ایمان ساده نیست این اقدام نشان می‌دهد که جوانان ما چه پسر چه دختر توشه‌های معنوی و زیرساخت‌های دینی خوبی دارند، به پدران و مادران و مربیان و معلمان آنها تبریک می‌گوییم.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تبیین ابعاد جنگ روانی دشمنان مبنی بر قریب الوقوع بودن حمله رژیم صهیونیستی به ایران گفت: هشت ماه است اسرائیل هر روز می‌گوید حمله می‌کنم اما هیچ اتفاقی نیفتاده است، چرا؟ چون غرض ایجاد شوک در اقتصاد ایران است، اگر قرار باشد یک روز اسرائیل، یک روز آمریکا، یک روز اروپا و یک روز آژانس از این تهدیدات داشته باشند و بازار هم به آن ترتیب اثر بدهد در این صورت میدان را به دشمن واگذار کرده‌ایم.

وی افزود: جنگ روانی در میان جنگ‌ها از خطرناک‌ترین و کاری‌ترین جنگ‌هاست، این جنگ بدون هزینه بهترین نتیجه را می‌دهد اگر ذهن‌ها تسخیر و عواطف استخدام شود کشور نیز تسخیر می‌شود.

خطیب جمعه اردبیل با تبیین چرایی تمرکز دشمن روی نوسانات ارزی گفت: اینکه دشمن به سوی دلار رفته یعنی از جهت نظامی عاجز است، اظهار عجز آنها افتخار بزرگ برای جمهوری اسلامی است و در طول تاریخ ایران اینگونه اقتدار پیدا نکرده است.

وی تشریح کرد: در هر صورت تا کشور انسجام و اتحاد دارد قطعاً حمله‌ای در کار نیست به همین جهت تهدید نتانیاهو همه جنگ روانی است، ملت ما نباید برای آن حساب باز کند، این تهدیدها از سر ترس است.

آیت‌الله عاملی با تاکید بر اینکه ما نباید زندگی خود و اقتصاد خودمان را به شایعات و به اخبار دروغ گره بزنیم گفت: تا حال بارها و بارها بازار تحت تاثیر شایعه قرار گرفته و ارز بالا رفته است و در غالب موارد بعداً معلوم شده که شایعه هیچ اساسی نداشته است.

وی در بخش دیگر از خطبه ها با اشاره به حوادث اخیر اظهار کرد: تذکر مسالمت آمیز اهل بازار به دولت کاملاً بجا و حق آنهاست و اقتضاء می‌کند که دولتمردان تلاش خود را مضاعف کنند.

خطیب نماز جمعه اردبیل افزود: آنها دقیقاً همان مطلب را گفته‌اند که ما بارها در خطبه‌ها گفته‌ایم و می گوییم در عین حال اهل بازار بصیرت بسیار ارزشمندی از خود نشان دادند آنها بجا اعلام کردند گلایه و اعتراض در شرایط نامطلوب اقتصادی حق ماست اما هیچ وقت مجری نقشه آشوب افکنی موساد، سیا و ده‌ها سرویس جاسوسی خارجی نمی‌شویم.

آیت الله عاملی گفت: بازار در حفظ عزت و استقلال کشور و در دفاع از انقلاب اسلامی نقش بسیار خطیر دارد و بارها جلوتر از مسئولین حرکت کرده اند ذره‌ای تردید در بصیرت آنها وجود ندارد، از بصیرت به هنگام بازار تبریز جداً تشکر می‌کنم، بیانیه آنها کاملاً به موقع و موج بصیرت بود همچنین از بیانیه فاخر و ارزشمند اردبیل باید تشکر کرد؛ بیانیه بازارهای استان‌های مختلف کابوس بزرگ برای اپوزیسیون خارج از کشور است، آنها کنار اسرائیل ایستاده‌اند و دست در دست اسرائیل گذاشته اند و اسرائیل را برای حمله تشویق کرده اند و حالا از بازار انتظار دارند که با آنها در این خیانت‌های مشمئز کننده شریک شود این اهانت به شعور بزرگ اهل بازار است، قاتل ۷۱ هزار زن و کودک هر هفته برای ملت ما نسخه می‌پیچد و این خود هشدار بزرگ و قطب‌نمای بزرگ برای تشخیص مسیر و تشخیص وظیفه است.

