واکنش سخنگوی وزارت خارجه به اظهارات ترامپ

به گزارش تابناک؛ سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به مداخله رئیس‌جمهور آمریکا در امور ایران گفت: ایرانیان در گفت‌وگو و تعامل با یکدیگر برای حل مشکلات، اجازه هیچ‌گونه مداخله خارجی را نخواهند داد.

متن پیام اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، به این شرح است: «کافی است کارنامه طولانی اقدامات سیاستمداران آمریکایی برای «نجات مردم ایران» مرور شود تا به عمق «همدلی» آمریکا با ملت ایران پی ببریم؛ از سازمان‌دهی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت منتخب دکتر محمد مصدق با تأمین مالی و تجهیز اغتشاش‌گران، تا شلیک به هواپیمای مسافربری ایران در سال ۱۳۶۷ و کشتار زنان و کودکان بی‌گناه بر فراز خلیج فارس، تا حمایت همه‌جانبه از صدام در جنگ ۸ ساله علیه ایرانیان، تا همدستی با رژیم اسرائیل در ترور و کشتار ایرانیان و حمله به زیرساخت‌های ایران در خرداد ۱۴۰۴، و البته تحریم‌هایی که شدیدترین تحریم‌های تاریخ نام گرفته است؛ و امروز نیز تهدید به حمله به ایران به بهانه دلسوزی برای ایرانیان با نقض فاحش مهم‌ترین اصل حقوق بین‌الملل!

ایرانیان در گفت‌وگو و تعامل با یکدیگر برای حل مشکلات، اجازه هیچ‌گونه مداخله خارجی را نخواهند داد.»