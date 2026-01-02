خط و نشان شمخانی برای ترامپ!

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی به اظهارات اخیر ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه ایران واکنش نشان داد و نوشت: امنیت ملی ایران خط قرمز است، نه سوژه توئیت‌های ماجراجویانه.

به گزارش تابناک؛ علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مردم ایران تجربه «نجات دادن» آمریکایی‌ها را خوب می‌شناسند؛ از عراق و افغانستان تا غزه. هر دست مداخله‌گری که با بهانه‌جویی به امنیت ایران نزدیک شود، پیش از رسیدن، با پاسخ پشیمان کننده، قطع خواهد شد. امنیت ملی ایران خط قرمز است، نه سوژه توئیت‌های ماجراجویانه.