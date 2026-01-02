صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خط و نشان شمخانی برای ترامپ!

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی به اظهارات اخیر ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه ایران واکنش نشان داد و نوشت: امنیت ملی ایران خط قرمز است، نه سوژه توئیت‌های ماجراجویانه.
کد خبر: ۱۳۴۹۴۵۲
| |
1606 بازدید
خط و نشان شمخانی برای ترامپ!

به گزارش تابناک؛ علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مردم ایران تجربه «نجات دادن» آمریکایی‌ها را خوب می‌شناسند؛ از عراق و افغانستان تا غزه. هر دست مداخله‌گری که با بهانه‌جویی به امنیت ایران نزدیک شود، پیش از رسیدن، با پاسخ پشیمان کننده، قطع خواهد شد. امنیت ملی ایران خط قرمز است، نه سوژه توئیت‌های ماجراجویانه.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شمخانی واکنش ترامپ اغتشاش اعتراض درگیری آمریکا
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رنجبران: حواس‌مان باشد آب در آسیاب ترامپ نریزیم
توییت عجیب بابک زنجانی!
روایت شمخانی از هدیه آمریکا به تروریسم تکفیری
درگیری پلیس نپال با معترضان
باهنر: برخی معتقدند فوت خانم امینی، پروژه دشمن را جلو انداخت / انصاری: زمینه‌های اعتراضات در داخل کشور وجود دارد
واکنش سعید جلیلی به تهدید ترامپ: آمریکای فلج
واکنش شدیداللحن لاریجانی به موضع ترامپ
واکنش مداخله جویانه ترامپ به حوادث ایران
واکنش شمخانی به مخالفت آمریکا با وام ایران
رئیسی: بین اعتراض و اغتشاش فرق قائلیم
اعتراض در کف خیابان به معنای اغتشاش نیست
واکنش اپل به تشدید تنشهای تجاری آمریکا و چین
شمخانی: آمریکا در «آستانه» نقشی نخواهد داشت
ضرغامی: کسی در کاخ سفید نیست به ترامپ بگوید نادان!
واکنش دفتر رهبرانقلاب به اظهارات سخیف ترامپ
اعتراض ترامپ به بهره برداری از نامش
اعتراضات تاریخی آمریکا: «نه به پادشاهی ترامپ»
واکنش بازارها به تحولات دیشب آمریکا
معترضان آمریکایی خطاب به ترامپ: ننگت باد!
توئیت کنایه‌ای شمخانی به التماس‌های ترامپ و برایان هوک / اعلام نظر شورای نگهبان درباره اعتبارنامه جنجالی سه نماینده مجلس
اعتراض برخی مقامات پیشین آمریکایی به ترامپ
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۴ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f3M
tabnak.ir/005f3M