واردات بدون ارز مرکزی امکان‌پذیر شد

براساس تصویب نامه اخیر هیئت وزیران، واردات بدون نیاز به تخصیص ارز بانک مرکزی آزاد اعلام شده است.
براساس تصویب نامه اخیر هیئت وزیران در تاریخ دوم دی ماه سال جاری،  واردات بدون نیاز به تخصیص ارز بانک مرکزی آزاد اعلام شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در این تصویب نامه که به امضای معاون اول رئیس جمهوری رسیده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ شده آمده است: در انتهای جز ۲ بند ۱۰ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶ ه مورخ ششم اردیبهشت ماه ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، عبارت «حساب ارزی خود و دیگران (با احراز بانک مکرزی جمهوری اسلامی) و یا بدون انتقال ارز با ارعایت قوانین و مقررات مربوطه» اضافه می‌شود.

واردات تخصیص ارز بانک مرکزی ارز ارز اشخاص
