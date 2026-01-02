در آیین تشییع شهید خدایاری ‌اغتشاشگران با فحاشی، هتاکی و سنگ‌پرانی حرمت این مراسم را شکستند.

ساعتی قبل در حین برگزاری مراسم تشییع شهید امیرحسین خدایاری در شهرستان کوهدشت و در حالی که خانواده این شهید مشغول انجام تشییع بودن عده‌ای با فحاشی و سنگ پرانی این مراسم را به هم زدند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ این در حالی بود که تشییع این شهید با مراسم رسمی آغاز شده بود و جمعیت بسیار زیادی از مردم کوهدشت و بستگان این شهید در محل خاکسپاری حضور پیدا کرده بودند.

حتی وقتی پدر خانواده پدر این شهید هم میکروفون به دست گرفت و از این افراد خواهش کرد که اجازه بدهند جنازه فرزندشان به خاک سپرده شود هم به صحبت‌های این پدر داغ دیده اعتنایی نکردند و با سنگ‌پرانی و فحاشی مانع انجام مراسم شدند.

این تعداد محدود که در روزهای اخیر هم سعی کرده اعتراضات معیشتی مردم در استان‌های مختلف را با آشوب تغییر مسیر دهد حتی در تشییع این شهید مظلوم هم ماهیت خود را نشان دادند.