حمایت ترامپ از اغتشاشات ایران؛ دم خروس بیرون زد!/ واکنش شدید ایران به دولت آمریکا

در حالی که مقامات ایران اعتراضات را حق مردم دانسته و برای رفع آن اعلام آمادگی کرده‌اند، مقامات آمریکایی و صهیونیست در تلاش هستند تا از این اعتراضات که توسط برخی گروه‌ها به اغتشاش هم کشیده شده در راستای منافع خود استفاده کنند.

به گزارش تابناک، در حالی که حرکت اعتراضی مردم به گرانی و کاهش ارزش ریال از بازار تهران شروع شد و محملی برای بیان اعتراضات سایر گروه‌ها شد ولی برخی جریان‌ها با سوء استفاده از این شرایط به دنبال رادیکال کردن فضا پیش رفتند و این حرکت اعتراضی را به اغتشاش کشاندند.

حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در جریان دیدار اخیر با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی وانمود می‌کرد به دنبال تغییر نظام در ایران نیست، از اغتشاشات در ایران حمایت کرده است.

رئیس‌جمهور آمریکا در آن دیدار و در پاسخ به این سوال که «آیا از سرنگونی رژیم ایران حمایت می‌کنید؟»، گفته بود: من نمی‌خواهم در مورد سرنگونی یک رژیم صحبت کنم. آنها مشکلات زیادی دارند، تورم وحشتناکی دارند، اقتصادشان نابود شده، اقتصادشان خوب نیست و می‌دانم که مردم خیلی خوشحال نیستند. اما فراموش نکنید، هر بار که شورشی رخ می‌دهد یا کسی گروهی کوچک یا بزرگ تشکیل می‌دهد، شروع به تیراندازی به مردم می‌کنند، می‌دانید، مردم را می‌کشند. من این را سال‌ها تماشا کرده‌ام. نارضایتی عظیمی وجود دارد. آنها افراد بسیار شروری هستند.»

حال ترامپ در حمایت از اعتشاشات ایران در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته است: «اگر ایران به روی معترضان مسالمت‌آمیز شلیک کند و آنها را به‌طور خشونت‌آمیز بکشد ایالات متحده آمریکا به کمک آنها خواهد آمد. ما کاملا برای اقدام آماده‌ایم.»

در واکنش به این اظهارات گستاخانه و مداخله جویانه، علی لاریجانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حساب کسبهٔ معترض از عوامل تخریب‌گر جداست و ترامپ بداند که دخالت آمریکا در مسئلهٔ داخلیِ ما به‌هم‌ریختگیِ همهٔ منطقه را به‌دنبال خواهد داشت و آمریکا نفعی از آن نخواهد برد. مردم آمریکا بدانند ماجراجویی را ترامپ آغاز کرد و مراقب سربازان‌شان باشند.

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران در خصوص دخالت ترامپ در ایکس نوشت: کافی است کارنامه طولانی اقدامات سیاستمداران آمریکایی برای «نجات مردم ایران» مرور شود تا به عمق «همدلی» آمریکا با ملت ایران پی ببریم؛ از سازمان‌دهی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت منتخب دکتر محمد مصدق با تأمین مالی و تجهیز اغتشاش‌گران، تا شلیک به هواپیمای مسافربری ایران در سال ۱۳۶۷ و کشتار زنان و کودکان بی‌گناه بر فراز خلیج فارس، تا حمایت همه‌جانبه از صدام در جنگ ۸ ساله علیه ایرانیان، تا همدستی با رژیم اسرائیل در ترور و کشتار ایرانیان و حمله به زیرساخت‌های ایران در خرداد ۱۴۰۴، و البته تحریم‌هایی که شدیدترین تحریم‌های تاریخ نام گرفته است؛ و امروز نیز تهدید به حمله به ایران به بهانه دلسوزی برای ایرانیان با نقض فاحش مهمترین اصل حقوق بین‌الملل!

وی گفت: ایرانیان در گفتگو و تعامل با یکدیگر برای حل مشکلات، اجازه هیچ‌گونه مداخله خارجی را نخواهند داد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز، با اشاره به اعتراضات جاری در ایران مدعی شد که اگر تغییری در ایران رخ دهد، «از درون» خواهد آمد. او تاکید کرد این تغییر به تصمیم مردم ایران بستگی دارد و افزود: «ما آنچه را که آنها از سر می‌گذرانند درک می‌کنیم و عمیقا با آنها همدلی داریم.»

نتانیاهو در گفت‌و‌گو با نیوزمکس مدعی شد این شرایط ریشه در «سرکوب مردم و اولویت‌دادن به برنامه‌های تسلیحاتی» دارد.

نتانیاهو مدعی شد منابع مالی ایران به جای بهبود معیشت شهروندان، صرف پیگیری برنامه هسته‌ای و حمایت از گروه‌های نیابتی شده است.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با اشاره به پیامد‌های اقتصادی این سیاست‌ها گفت در نتیجه این روند، مردم ایران با کمبود‌های اساسی از جمله غذا، برق و آب مواجه شده‌اند.

او تاکید کرد ایران می‌توانست یکی از ثروتمندترین کشور‌های جهان باشد، اما تولید ناخالص داخلی آن از کشوری با حدود ۱۰ میلیون نفر جمعیت کمتر است.

این در حالی است که کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد این کشور گزارش داده نتانیاهو تصمیم گرفته است به‌صورت علنی درباره اعتراض‌های جاری در ایران موضع‌گیری نکند، زیرا نگران است این کار به جمهوری اسلامی بهانه‌ای بدهد تا برای منحرف کردن افکار عمومی از مشکلات اقتصادی داخلی، اسرائیل را هدف قرار دهد.

این مقام ارشد اسرائیلی گفت: «در حال رصد رویداد‌های داخلی چشمگیر در ایران هستیم، اما هنوز برای ارزیابی پیامد‌های آن زود است.»

طبق این گزارش، تصمیم نتانیاهو برای پرهیز از اظهارنظر درباره اعتراضات ایران پس از یک جلسه توجیهی در هتل محل اقامتش در پالم بیچ فلوریدا صورت گرفت.

به گزارش تابناک، این رویکرد از آنجا اعلام شده که آمریکا و رژیم صهیونیستی در حلال جنگ ۱۲ روزه از مردم برای حضور در خیابان و تغییر نظام دعوت کردند که با «نه» بزرگ ملت ایران مواجه شدند.

حال که تغییر نظام از طریق نظامی در جنگ ۱۲ روزه میسر نشده، شاهد برخی تغییر رویه‌ها و اتخاذ تاکتیک‌های جدید و تمرکز بر اغتشاشات داخلی برای پیش بردن منافع خود هستند.

در این راستا، نخست‌وزیر سابق اسرائیل و رقیب انتخاباتی نتانیاهو، نفتالی بنت، نیز صراحتاً با انتشار ویدیویی از این اغتشاشات حمایت کرده و «تک‌تک» ایرانیان را به این تجمعات دعوت کرده است.

ولید گدبان، مشاور نماینده اسرائیل در سازمان ملل هم در چندین توییت به فارسی، مردم ایران را به ادامه این اعتراضات دعوت کرد و از آنها خواست استقامت کنند.

مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل و مشاور امنیت ملی سابق این کشور، در توییتی از آشوب‌های داخل ایران پشتیبانی کرد و نوشت: «ما در کنار ایرانیان در خیابان‌های تهران و سراسر کشور ایستاده‌ایم.»

به گزارش تابناک، در حالی که مقامات ایران اعتراضات را حق مردم دانسته و برای رفع آن اعلام آمادگی کرده‌اند، مقامات آمریکایی و صهیونیست در تلاش هستند تا از این اعتراضات که توسط برخی گروه‌ها به اغتشاش هم کشیده شده در راستای منافع خود استفاده کنند.

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران در واکنش به اعتراضات بازاریان در پستی نوشت: معیشت مردم، دغدغه هر روز من است. اقدامات اساسی برای اصلاح نظام پولی و بانکی و حفظ قدرت خرید مردم در دستور کار داریم. به وزیر کشور مأموریت دادم از مسیر گفت‌و‌گو با نمایندگان معترضان، مطالبات برحق آنها را بشنود تا دولت با تمام توان برای رفع مشکلات و پاسخگویی مسئولانه عمل کند.

از سوی دیگر، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: «بابت گرانی و تورم ۴۰ درصدی از مردم عذرخواهی می‌کنیم و در تلاشیم که حل شود.»

این در حالی است که آمریکا به همراه رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه شماری از غیرنظامیان را به خاک و خون کشیدند.

سخنان ترامپ و نتانیاهو نشان دهنده تمرکز آنها بر تغییر نظام از طریق ایجاد ناآرامی در داخل کشور است. اگرچه معترضان صف خود را از اغتشاشگران و حامیان خارجی آنها در جدا کرده‌اند، اما گروه‌هایی تحت تاثیر جریان‌های خارجی به دنبال تشدید ناآرامی و ایجاد بی ثباتی و حرکت در مسیر منویات خارجی هستند.