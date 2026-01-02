صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش شدیداللحن لاریجانی به موضع ترامپ

لاریجانی در مطلبی نوشت: مردم آمریکا بدانند ماجراجویی را ترامپ آغاز کرد و مراقب سربازان‌شان باشند.
کد خبر: ۱۳۴۹۴۳۹
| |
3251 بازدید

واکنش شدیداللحن لاریجانی به موضع ترامپ

به گزارش تابناک؛ علی لاریجانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حساب کسبهٔ معترض از عوامل تخریب‌گر جداست و ترامپ بداند که دخالت آمریکا در مسئلهٔ داخلیِ ما به‌هم‌ریختگیِ همهٔ منطقه را به‌دنبال خواهد داشت و آمریکا نفعی از آن نخواهد برد. مردم آمریکا بدانند ماجراجویی را ترامپ آغاز کرد و مراقب سربازان‌شان باشند.

واکنش شدیداللحن لاریجانی به موضع ترامپ

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
علی لاریجانی ترامپ اعتراض اغتشاش ایران
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رنجبران: حواس‌مان باشد آب در آسیاب ترامپ نریزیم
آخرین اخبار از قتل شهروند کواری در اغتشاشات
ضد انقلاب در کوار شکست خورد!
عبدالله گنجی: ترامپ تهدید نیست، فرصت است!
باهنر: برخی معتقدند فوت خانم امینی، پروژه دشمن را جلو انداخت / انصاری: زمینه‌های اعتراضات در داخل کشور وجود دارد
لاریجانی: مساله نفوذ جدی است
اعتراض در کف خیابان به معنای اغتشاش نیست
زیر پوست جامعه چه می گذرد؟
توییت عجیب بابک زنجانی!
جلسات متعدد آمریکا و اسرائیل برای اغتشاش در ایران
اگر این اتفاق بیافتد، اسرائیل قطعاً حمله می‌کند
عامل تحریک به اغتشاش در جنگ ۱۲ روزه دستگیر شد
اعتراضات سیاسی مردم هنک‌کنگ در حاشیه بازی با ایران+تصاویر
لاریجانی: ما به‌دنبال استقلال لبنان هستیم
اعتراض و راهپیمایی گسترده در آمریکا پیش از مراسم تحلیف دونالد ترامپ / نگرانی های امنیتی در روز تحلیف + فیلم
تظاهرات مردم برزیل علیه ترامپ
اعتراض ترامپ به بهره برداری از نامش
چرا سیاست فشار حداکثری آمریکا، منجر به شورش در ایران نشد؟
واکنش مداخله جویانه ترامپ به حوادث ایران
اعتراض کانادایی‌ها به تصمیم ترامپ
رئیسی: بین اعتراض و اغتشاش فرق قائلیم
دستگیری ۷ نفر از لیدر‌های اعتراضات اصفهان
دستگیری ۱۵ اغتشاشگر در بم
علی لاریجانی سیاستمداری که صبر را خوب بلد است!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۴ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f39
tabnak.ir/005f39