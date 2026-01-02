واکنش شدیداللحن لاریجانی به موضع ترامپ
لاریجانی در مطلبی نوشت: مردم آمریکا بدانند ماجراجویی را ترامپ آغاز کرد و مراقب سربازانشان باشند.
کد خبر: ۱۳۴۹۴۳۹| |
3251 بازدید
به گزارش تابناک؛ علی لاریجانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حساب کسبهٔ معترض از عوامل تخریبگر جداست و ترامپ بداند که دخالت آمریکا در مسئلهٔ داخلیِ ما بههمریختگیِ همهٔ منطقه را بهدنبال خواهد داشت و آمریکا نفعی از آن نخواهد برد. مردم آمریکا بدانند ماجراجویی را ترامپ آغاز کرد و مراقب سربازانشان باشند.
گزارش خطا
باهنر: برخی معتقدند فوت خانم امینی، پروژه دشمن را جلو انداخت / انصاری: زمینههای اعتراضات در داخل کشور وجود دارد
اعتراض و راهپیمایی گسترده در آمریکا پیش از مراسم تحلیف دونالد ترامپ / نگرانی های امنیتی در روز تحلیف + فیلم
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟