هشدار برای تهرانیها!
بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده آسمان کمی ابری تا نیمهابری، گاهی همراه با وزش باد و یخبندان (به ویژه در دامنهها و ارتفاعات) پیشبینی میشود.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ همچنین پیرو هشدار سطح زرد آلودگی هوا در ۱۰ دیماه، طی امروز، به دلیل عدم وزش باد قابل ملاحظه در مناطق پرتردد شهری، افزایش غبار محلی و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است و پیرو هشدار سطح زرد در ۱۱ دیماه، از بعدازظهر جمعه تا روز شنبه، با فعالیت سامانه بارشی، در سطح استان افزایش ابر، در برخی مناطق به ویژه نیمه شمالی، در بعضی ساعتها بارش باران و برف، گاهی رگبار و رعد و برق و در ارتفاعات بارش برف و کولاک و مه، گاهی همراه با وزش باد نسبتا شدید پیشبینی میشود.
براساس این گزارش روز شنبه نیز کاهش نسبی دما مورد انتظار است.
بنابر اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان تهران فردا شنبه (۱۳ دیماه) نیمه ابری تا ابری، گاهی بارش باران و برف و وزش باد با حداقل دمای ۱- و حداکثر دمای ۶ درجه سانتیگراد و طی روز یکشنبه (۱۴ دیماه) صاف تا کمی ابری همراه با غبار رقیق با حداقل دمای ۱- و حداکثر دمای ۷ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.