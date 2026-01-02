سیاهکردن سیمکارتها؛ جنجال تازه پزشکیان
فیروزآبادی در واکنش به دستور پزشکیان برای سیاه کردن سیمکارتهای سفید گفت: قول داده بود اینترنت سفید را برای همه مردم ایران فراهم کند.
به گزارش تابناک؛ فیروزآبادی، دبیر پیشین شورایعالی فضای مجازی در واکنش به دستور پزشکیان برای سیاه کردن سیمکارتهای سفید گفت: قاعدتاً روش درست این است که نیازِ نیازمندان تأمین شود و آقای رئیسجمهور هم قول داده بودند که داشتن اینترنت سفید را برای همه مردم ایران فراهم کنند.
