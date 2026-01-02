به گزارش تابناک؛ فیروزآبادی، دبیر پیشین شورایعالی فضای مجازی در واکنش به دستور پزشکیان برای سیاه کردن سیمکارت‌های سفید گفت: قاعدتاً روش درست این است که نیازِ نیازمندان تأمین شود و آقای رئیس‌جمهور هم قول داده بودند که داشتن اینترنت سفید را برای همه مردم ایران فراهم کنند.